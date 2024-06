George Russell mag de Grand Prix van Oostenrijk zondag als derde aanvangen nadat de Britse coureur plotseling nog een sprongetje maakte na de afgepakte tijd voor Oscar Piastri. Na afloop reageert de Mercedes-coureur op het prima resultaat.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk is zaterdag een prooi geworden voor de ongenaakbare Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen was ongelofelijk snel, reed de rest van het veld zoek en kwam geen moment in problemen. Daarachter was het wél behoorlijk spannend. Het veld lag dicht bij elkaar en McLaren, Mercedes en Ferrari vochten voor de plekken in de top drie. Even leek McLaren er volledig mee vandoor te gaan, maar uiteindelijk was het Russell die verrassend mee mocht met Verstappen en Lando Norris nadat de tijd van Piastri op het laatste moment werd afgepakt.

Na afloop van zijn P3 reageert de Mercedes-coureur op de puike prestatie: "Natuurlijk ben ik blij, de auto is fantastisch op dit moment. Het team heeft zo hard gewerkt aan alle verschillende upgrades. Op dit moment is er een mooi gevecht gaande, vooral met het team van Ferrari. We zitten nog een stukje achter McLaren en het was duidelijk dat Max en Red Bull over het circuit vlogen vandaag. Het gaat echter duidelijk de goede richting op voor ons", stelt de Britse coureur.

Hij blikt vooruit op de race van zondag: "We hebben zeker een aantal dingen veranderd, waaronder de vleugel. Dat heeft duidelijk geholpen. We zijn blij om op P3 te staan. De kwalificatie heeft ons een beetje ovor de race van morgen geholpen. Het is nu drie races op rij voor ons dat we in de top drie staan, Lewis en ik, dus dat belooft veel goeds voor morgen. Deze twee [Verstappen en Norris] waren veel bezig in de sprintrace, dus misschien kan ik rustig afwachten en er voorbij gaan. Onze race zal helaas wat meer achter ons afspelen. We moeten ons niet teveel bezighouden met de auto's voor ons", besluit hij.

