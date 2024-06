Lando Norris moest, net zoals tijdens de sprintkwalificatie, genoegen nemen met P2 tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk. Het gat was echter een stuk groter dan de 0.093 seconden tijdens de sprintkwalificatie. Toch was Norris niet ontevreden.

De Brit moest achteraf toegeven dat de RB20 van Verstappen te snel was. Het gat naar de Nederlander was 0.4 seconden, een gat wat we een aantal raceweekenden niet hebben gezien. Norris moest erkennen dat Verstappen vandaag niet te verslaan was. "Ik ben tevreden. Verstappen zat vandaag in zijn eigen wereld, duidelijk veel sneller dan wij. Ik ben zeker blij, het waren lastige omstandigheden. Lastiger dan gisteren. Het was lastiger om de rondjes perfect te rijden en goed af te maken, maar het was goed genoeg voor P2 en dat nemen we graag mee."

Norris over F1 Grand Prix Oostenrijk

Norris wordt vervolgens gevraagd of hij tijdens de race wel denkt Verstappen uit te kunnen dagen. "Als je naar het tempo van vandaag kijkt, dan is het duidelijk dat we iets extra moeten vinden om de snelheid van Red Bull en Verstappen te verslaan. We gaan het proberen en ik zal het beter gaan doen dan tijdens de sprintrace. Dat is een ding dat zeker is. Ik heb er zin in, het is een lange race waarin veel kan gebeuren. Normaal zijn we beter tijdens de races, dus we gaan het zien."

FRONT ROW IN AUSTRIA!



Another front row start for @LandoNorris! Bring it on. 💪#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/w7JgrPqbgV — McLaren (@McLarenF1) June 29, 2024

