De FIA heeft het momentje dat Fernando Alonso van de baan werd geduwd door Nico Hülkenberg beoordeeld. De internationale autosportfederatie deelt een straf van tien seconden uit en de Duitser krijgt nog twee strafpunten uitgedeeld.

De sprintrace in Oostenrijk was vooral voor de koppositie interessant. Zo vertrok Max Verstappen vanaf pole position, maar had Lando Norris vanaf P2 de DRS aan zijn zijde. De Brit ging ervoor in ronde vijf en nam de leiding over. Een bocht later sloeg Verstappen echter terug en Oscar Piastri schoof door naar P2. In die volgorde kwam het drietal dan ook over de streep.

Artikel gaat verder onder video

Strafpunten

Hülkenberg was aan het knokken buiten de punten en kwam op zijn weg Alonso tegen. In bocht drie zette hij zijn Haas naast de Aston Martin en schoot hij wat door. Daardoor moest Alonso uitwijken en kwam hij naast de baan terecht. Daar ligt echter een laag asfalt en dus leverde het verder geen problemen op voor de tweevoudig kampioen. De wedstrijdleiding was echter niet gecharmeerd van de actie. "De auto onderstuurde van de baan en daardoor kon auto 14 niet insturen en was hij van de baan geduwd", zo valt te lezen. 'The Hulk' krijgt twee strafpunten en had er nog geen één verzameld en krijgt tien seconden op de tijdenlijst erbij geteld en valt daardoor terug naar P19.

Gerelateerd