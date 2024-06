Hoe laat begint de sprintrace voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk?

Zaterdag staat de sprintrace en de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Hoe laat begint de derde sprintrace van het seizoen 2024 en de elfde kwalificatie van dit jaar?

De coureurs begonnen afgelopen weekend aan een periode van vijf races in zes weekenden om de eerste seizoenshelft af te sluiten. De tweede race van de triple header is dit weekend in Oostenrijk. De Red Bull Ring is al jaren terrein van Max Verstappen en de Orange Army, waarbij de verwachting ook dit jaar is dat Verstappen zal overwinnen. Toch zal hij meer uitgedaagd worden dan de afgelopen seizoenen, gezien de recente vorm van Mercedes en vooral McLaren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen blijft Norris nipt voor en pakt pole in kwalificatie voor Sprint in Oostenrijk

Vrijdag F1 GP Oostenrijk

Op vrijdag werd het weekend op de Red Bull Ring geopend met de eerste vrije training. Alle coureurs kwamen boven de twintig rondjes uit en aan het einde stond Verstappen, ondanks dat zijn RB20 even stilviel en hij een rode vlag veroorzaakte, op P1 voor Oscar Piastri en Charles Leclerc. De sprintkwalificatie die vervolgens daarna kwam, werd voor het merendeel gedomineerd door Verstappen. Zeker tijdens SQ1 en SQ2 stond er geen maat op de Nederlander. In SQ3 veroverde Verstappen dan ook pole position voor de sprintrace, maar het gat met Lando Norris was maar 0.093 seconden. Oscar Piastri eindigde op P3, voor George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Sergio Pérez, Esteban Ocon, Pierre Gasly en Charles Leclerc.

Hoe laat begint de sprintrace en de kwalificatie voor de F1 GP van Oostenrijk?

Zaterdag staan er voor de coureurs twee belangrijke sessies op het programma. Het begint om 12:00 uur met de sprintrace op de Red Bull Ring. Vervolgens is het om 16:00 uur tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen zal dan een poging doen om de reeks aan drie kwalificaties zonder pole positions te doorbreken.

Gerelateerd