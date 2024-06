Hoe laat begint het sprintweekend in Oostenrijk?

Ronde elf van het wereldkampioenschap Formule 1 staat dit weekend op het programma. De Red Bull Ring in Oostenrijk is tevens het decor van de tweede race van de triple header die in Spanje is ingezet.

Het belooft weer een spannend spektakel te gaan worden in Spielberg. Zo reist Max Verstappen als klassementsleider af naar de thuisrace van zijn team, maar is Lando Norris inmiddels de nummer twee in het kampioenschap. De onderlinge afstand is op dit moment 69 punten, in het voordeel van de Nederlander. Charles Leclerc is gezakt naar P3, maar heeft slechts een achterstand van twee punten op Norris. In het constructeursklassement leidt Red Bull Racing ook nog altijd met 330 verzamelde punten. Ferrari heeft als nummer twee 270 punten achter de naam staan en McLaren staat daar slechts 33 punten achter.

Sprintweekend in Oostenrijk

Het raceweekend in Oostenrijk betreft een sprintweekend. Daardoor zit het programma er iets anders uit, dan een traditionele opzet. Vrijdag zal de eerste en tevens enige vrije training om 12:30 uur beginnen. Om 16:30 uur vindt vervolgens de sprintkwalificatie plaats. Die kwalificatie bepaald de startopstelling voor de sprintrace en is gepland op zaterdag om 12:00 uur. Nadat daar de vlag is gevallen, moeten de coureurs zich gaan opmaken voor de kwalificatie die om 16:00 uur op de planning staat. Die sessie bepaalt de startvolgorde van de Grand Prix van Oostenrijk die zondag om 15:00 uur van start gaat.

Vrijdag 28 juni

12:30 uur: eerste vrije training

16:30 uur: sprintkwalificatie

Zaterdag 29 juni

12:00 uur: sprintrace

16:00 uur: kwalificatie Grand Prix

Zondag 30 juni

15:00 uur: Grand Prix van Oostenrijk

