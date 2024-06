Nadat Max Verstappen eerder al in Spanje Red Bull Racing opriep om de RB20 te verbeteren, sluit dr. Helmut Marko zich bij OE24 aan bij dat advies. De Oostenrijker erkent dat Verstappen nu vooral wint op basis van zijn eigen kwaliteiten, maar dat de wagen tekortschiet.

Aan de statistieken van Verstappen in 2024 is de mindere wagen niet te zien, vooral bij teamgenoot Sergio Pérez valt het op. De Mexicaan kan zelf ook niet altijd feilloos blijven, maar tijdens de kwalificaties heeft 'Checo' toch wel wat moeite om aan te sluiten bij Verstappen. Het onderlinge gat is zo nu en dan slechts drie tienden en hoewel er niet heel veel meer kan worden gevraagd van de Mexicaan, zitten er nu vaak een aantal auto's in dat gat en dus begint Pérez bijna elke wedstrijd, als inhaalrace.

Verstappen wint ondanks dat auto niet zo goed is

Aankomend weekend keert het spektakel terug in Oostenrijk voor de thuisrace van het team op de Red Bull Ring. "De actie gaat dit weekend verder in Spielberg en dat betekent stress. Drie races in drie opeenvolgende weekenden is een logistieke, fysieke en emotionele uitdaging voor iedereen." Verstappen gaf na afloop van de race in Spanje aan dat het op deze manier niet vol te houden is, de Nederlander moest langer op de limiet rijden, dan hem lief was. Daar sluit Marko zich bij aan: "Maar zelfs Max kan niet een heel seizoen op die manier op de limiet rijden. De inhaalmanoeuvre die hem aan de leiding bracht was buitengewoon, zelfs voor hem. Dat vat het goed samen. Max wint omdat hij zoveel vertrouwen heeft en niet omdat de auto zo goed is."

