Max Verstappen laat optekenen dat zijn indrukwekkende staat van dienst op de Red Bull Ring in principe geen waarde heeft wat betreft zijn kansen aankomend weekend, omdat je een sterke auto nodig hebt om dat soort resultaten te kunnen blijven boeken.

De Formule 1 is begonnen aan een Europees drieluik. Afgelopen zondag werd er met het met tussen de tanden gevochten om de overwinning in Barcelona, waarna het aankomend weekend tijd is voor een sprintweekend op de Red Bull Ring. De karavaan trekt vervolgens door naar Groot-Brittannië, waar de Grand Prix van Silverstone op het programma staat. Drie intensieve weken voor de Formule 1 dus, met name nu de marges in de kop van het veld flinterdun zijn.

Driestrijd in de kop van het veld

Het team van McLaren heeft zich de afgelopen weken opgeworpen tot serieuze uitdager van Red Bull Racing, en leek in Barcelona zelfs de beste auto te hebben. Lando Norris kende echter een matige start, terwijl Max Verstappen op zijn beurt een foutloze rit op het toneel legde. Kijkend naar de statistieken heeft de Limburger goede papieren om ook in Oostenrijk beslag te leggen op de overwinning. Verstappen won de race op de Red Bull Ring al vier keer, en is daarmee recordhouder op het Oostenrijkse asfalt.

Verstappen zelf denkt naar echter anders over: "Naar de statistieken kijken heeft daar niet echt waarde", klinkt het na afloop van de Grand Prix van Spanje. "Je moet een sterke en goede auto hebben, om dat soort performance vol te kunnen houden. Ik denk dat wij op dit moment moeten kijken hoe we dát beetje extra kunnen vinden, om comfortabel te kunnen winnen. Als je kijkt naar onze laatste paar overwinningen, was het denk ik meer een kwestie van op het juiste moment op de juiste plek zijn, de juiste beslissingen nemen en sterk zijn als team."

