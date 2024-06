Dr. Helmut Marko komt superlatieven tekort om de zege van Max Verstappen in Spanje te omschrijven. De Nederlander moest er zondagmiddag in Barcelona voor werken, maar wist na 66 ronden zijn 61e overwinning bij te schrijven.

Voor Red Bull Racing was het raceweekend in Spanje een belangrijke graadmeter. Zo kwam de RB20 de afgelopen maanden niet altijd even lekker voor de dag, maar op een echt circuit zou het team er wel weer moeten staan. Toch blijkt dat McLaren het stokje als snelste team heeft overgenomen, maar dat heeft Verstappen er niet van weerhouden om zondag alsnog de zege te pakken.

'66 ronden op de limiet'

De pole position ging op zaterdag al naar Norris, die ook op zondag over het snelste pakket beschikt. Bij ORF is de adviseur van het team dan ook duidelijk. "Ik zou de race van Max omschrijven als soeverein. Het is echt ongelooflijk dat hij 66 rondjes op de absolute limiet aan het rijden was", zo beschrijft Marko de race van Verstappen. De Nederlander wilde er bij Norris voorbij in de eerste bocht, maar het duo werd verschalkt door George Russell. Enkele ronden later kon Verstappen, middels precies dezelfde inhaalmanoeuvre, Russell inhalen voor de leiding. "Dat was de doorslaggevende factor. Vooral de inhaalactie op Russell. Dat wisten we en hij deed het geweldig", aldus Marko.

