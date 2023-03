Red Bull lijkt favoriet, Aston Martin gevaarlijke outsider? | Wat te verwachten van de Grand Prix van Bahrein

Remy Ramjiawan

Na de lange winterstop is het dit weekend tijd voor de eerste race van het 2023-kampioenschap. Red Bull Racing zag er tijdens de testdagen sterk uit, maar Ferrari leek ook nog wel wat achter de hand te hebben en met Mercedes moet ook altijd rekening worden gehouden. Wat kunnen we verwachten van de Grand Prix van Bahrein?

Het tweede jaar onder de nieuwe reglementen gaat in 2023 van start. Los van een aantal minimale wijzigingen is het reglementenboek grotendeels hetzelfde gebleven en dus kunnen de teams voortborduren op het werk van vorig jaar. Veel teams zijn qua ontwikkeling de kant van Red Bull opgegaan en het is even afwachten of dat goed voor ze zal uitpakken. Tijdens de testdagen leek Aston Martin ook dicht bij de tijden van de topteams te zitten en dus wordt het team uit Silverstone ook getipt voor een goed resultaat.

Favorietenrol Red Bull Racing

De renstal uit Milton Keynes zal dit weekend starten als de regerend constructeurskampioen. De RB19 kende tijdens de testdagen, behalve een olielek, maar weinig problemen en zag er erg sterk uit. Het team heeft voor een evolutie van de RB18 gekozen, waarbij het chassis dit jaar ook een stuk lichter is geworden. Alle pijlen lijken dan ook te wijzen naar een RB19 die de dienst uit zal gaan maken. Ook de leiding van Red Bull was tevreden na de testdagen, al heeft natuurlijk niet ieder team het achterste van hun tong laten zien.

Max Verstappen

Max Verstappen zal voor het derde seizoen op rij een duo vormen met Sergio Pérez. De Mexicaan heeft dit jaar zichzelf als doelstelling de wereldtitel opgelegd, maar daarvoor zal hij moeten afrekenen met zijn teamgenoot. Voor de tweevoudig kampioen verliepen de testdagen ook van een leien dakje, maar Verstappen wijst naar het raceweekend, want pas dan zal elk team de ware snelheid gaan laten zien. Op papier lijkt Red Bull het dus het beste voor elkaar te hebben, maar de concurrentie zit natuurlijk ook niet stil.

Achtervolgers

Ferrari en Mercedes waren na de testdagen gematigd tevreden. Beide teams hadden genoeg aanknopingspunten om de wagen van het team sneller te maken, waarbij het team uit Maranello vooral te kampen had met de hoge bandenslijtage. Het lijkt een probleem te zijn dat is meegekomen uit het vorige seizoen. Toen had Ferrari doorgaans ook meer rubber versleten, dan de concurrentie. De nieuwe teambaas, Frédéric Vasseur, is echter met de bezem door het team gegaan. Zo heeft de Fransman Ravin Jain naar voren geschoven als de nieuwe tactische man en is het team aan de slag gegaan om de pitstops te oefenen. Mocht Ferrari dat op orde krijgen, dan kan de titelstrijd wellicht wel tot het einde van het jaar duren.

Ferrari SF-23 & Mercedes W14

Mercedes worstelt nog altijd om het maximale uit de W14 te halen. Teambaas Toto Wolff temperde al de verwachtingen door te stellen dat 'de Red Bull-trein al vertrokken is'. De renstal uit Brackley is doorgegaan met het innovatieve ontwerp dat het vorig jaar heeft laten zien met de W13. Toch is luchtweerstand op het rechte stuk nog een heikel punt en voor aankomend weekend heeft de formatie dan ook een nieuwe achtervleugel meegenomen. De 'low downforce'-achtervleugel moet het team meer topsnelheid op de rechte stukken geven, maar tegelijkertijd verliest de W14 hierdoor wat snelheid in de bochten. Of Mercedes hiermee de juiste compromis heeft gesloten, dat zal tijdens het raceweekend duidelijk gaan worden.

Darkhorse Aston Martin?

Om het team van Aston Martin heen hangt een optimistische sfeer. Met het aantrekken van Fernando Alonso lijkt het team een duidelijke stap naar voren te hebben gezet. De AMR23 deed tijdens de testdagen niet veel onder voor de RB19 - zeker tijdens de racesimulaties, maar tegelijkertijd rijst de vraag op in hoeverre de andere teams het uiterste van hun auto's hebben laten zien. Lance Stroll bevestigde dat hij aankomend weekend, ondanks zijn eerdere fietsongeluk, toch zal deelnemen aan het Grand Prix-weekend. De Canadees heeft echter de testdagen moeten overslaan en dus zal het op Alonso neerkomen om een goed resultaat over de streep te trekken.

Aston Martin AMR23

Mokkende Norris

Het lijkt er langzaam maar zeker op dat Lando Norris zich begint te ergeren aan de situatie bij McLaren. Het team uit Woking werd eind 2021 getipt als één van de renstallen die misschien wel kon gaan profiteren van het nieuwe reglement, maar uiteindelijk moest het team zich gewonnen geven in de strijd om de vierde plek in het eindklassement. Die positie werd uiteindelijk verzegeld door Alpine.

Norris was na de testdagen niet blij met de MCL60 en debutant Oscar Piastri zorgde voor een kortstondige gele vlag-situatie omdat hij zijn bolide niet op de baan kon houden. Norris zou zelfs uit frustratie een tik aan de muur hebben uitgedeeld en daarmee lijkt het erop of de Brit weet dat het dit jaar een moeilijk seizoen wordt. De Britse pers vermoedt dat McLaren misschien wel onderaan eindigt en dus krijgt de nieuwe teambaas, Andreas Stella, nog een flinke kluif om het team op het rechte spoor te krijgen.

Volwaardig Formule 1-coureur De Vries

Voor Nyck de Vries staat er een bijzonder weekend op het programma. De Nederlander heeft er hard voor moeten werken, maar zal dit jaar een fulltime Formule 1-coureur zijn bij AlphaTauri. Samen met Yuki Tsunoda moet het team de weg omhoog gaan vinden, na de negende plek in het eindklassement vorig jaar.

Nyck de Vries

De Vries heeft in de eerste maanden bij AlphaTauri gelijk van zich laten horen, door met een flinke to-do lijst naar de engineers toe te gaan. Franz Tost kon er wel van genieten, de Oostenrijker weet dat het dit jaar beter moet en staat achter veel van de wijzigingen van de Nederlander. Het alternatief is leunen op de engineers en dat leverde vorig jaar dus de voorlaatste plek op. Na de testdagen moest De Vries toegeven dat het nog lastig was om de rangorde te bepalen, wel was hij tevreden met wat de AT04 tot op heden heeft laten zien.

