Max Verstappen heeft de Grand Prix van Spanje op zijn naam geschreven, ondanks dat Lando Norris in de McLaren bij uitstek de beste race pace leek te hebben. Een knappe overwinning voor de Nederlander dus, zo concluderen ook de normaal toch vaak kritische fans op social media.

Verstappen ving de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya aan vanaf de tweede stek, en wist na een goede start in de eerste bocht aan pole sitter Lando Norris voorbij te gaan. George Russell draaide beide coureurs echter een loer door vanaf P3 buitenom te duiken in de eerste knik naar rechts, en zo de leiding in de wedstrijd over te nemen. Verstappen had echter niet lang nodig om op de baan aan de Mercedes-coureur voorbij te gaan, en zo de leidende positie over te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Spannende strijd met Norris

De grote concurrent voor de Limburger was echter Lando Norris. De Brit koos met het team van McLaren voor een gewaagde strategie door langer door te rijden in de eerste stint met het oog op een éénstopper, maar uiteindelijk moest Norris net als de rest van het veld, twee keer naar binnenkomen. De aanzienlijk betere race pace was er echter voor de 24-jarige coureur, waardoor het in het laatste deel van de wedstrijd nog even spannend werd. Uiteindelijk kwam Norris met een achterstand van twee seconden, een paar ronden te kort om een aanval in te kunnen zetten. Bekijk hieronder een greep uit de reacties op social media.

Social media reageert op Grand Prix van Spanje

IT'S MAX VERSTAPPEN IN BARCELONA!! 🏆👏



Pushed to the wire, but the World Champ brings home a third consecutive win in Spain 💪#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/7d9WMwjgDm — Formula 1 (@F1) June 23, 2024

another Max win without a superior car, GOAT 🐐 — Gosse (@Gosse25) June 23, 2024

They had leading pace all weekend but that beautiful move on George won him that race. Stunning driving yet again from Max. — Robbo (@utdrobbo) June 23, 2024

Congratulations to Max, he's proving everyday that he's the best — 𝐁𝐞𝐬𝐭𝐞 ✪™ (@Krepublics2_) June 23, 2024

‘Max can only do it in the fastest car’ people deep in the mud. He’s the greatest of all time, period. — CFChris. (@EmenaIo) June 23, 2024

Beating Norris in a worse car... Again lol — SickydoesMMA (@SICKYDOESMMA) June 23, 2024

GREATEST OF ALL TIME : MAX VERSTAPPEN 🇳🇱 🐐 — ‏ً (@dnctway) June 23, 2024

I knew it very very happy for max pic.twitter.com/rJS5FwaVqH — NXT LVL 😈 (@0xNXTLVL) June 23, 2024

Brilliant drive and what a pit stop, amazing Max and Red Bull 🇪🇸🔥🧡 — 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Mike - ArgyllSeaglass 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ArgyllSeaGlass) June 23, 2024

Gerelateerd