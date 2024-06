Het is Lando Norris niet gelukt om zijn tweede pole position uit zijn carrière om te zetten in de zege. De Brit verdedigde tijdens de openingsmeters nog flink in duel met Max Verstappen, maar het was George Russell die aan het einde van het eerste rondje op kop lag. Uiteindelijk zat er niet meer in dan een tweede plek voor de McLaren-coureur die logischerwijs teleurgesteld was.

Norris begon de race in Spanje vanaf pole position, maar zag in de eerste bocht niet alleen Verstappen voorbijkomen, ook Russell kwam langszij en pakte direct de koppositie over. Via een uitgekiemde strategie wist Norris alsnog op de tweede plek te komen in de slotfase, waarbij de racepace er een tandje beter uitzag dan die van zijn Nederlandse collega. Desondanks kon McLaren-coureur het gat niet meer dichten en dus heeft Verstappen zijn 61e zege uit zijn carrière weten te pakken.

Artikel gaat verder onder video

'Race verloren bij de start'

Nadat de vlag was gevallen liet Norris de teleurstelling over de boordradio duidelijk horen. "Het maakt niet uit. We hadden moeten winnen. Deze race hebben we verloren bij de start en we hadden meer verdiend", zo vertelde een teleurgestelde Norris tegen zijn race-engineer.

'Hadden de race moeten winnen'

Op de vraag of Norris deze race nog had kunnen winnen, reageert de Brit: "Niet had gekund, we hadden deze race moeten winnen. Ik had simpelweg een slechte start. We waren vandaag denk ik het snelste van iedereen. Ik verloor het simpelweg aan het begin van de race. Dus ik ben teleurgesteld, maar er zijn en heleboel positieve punten. Één negatief punt en dat verpest eigenlijk alles." Toch kijkt hij vooral naar zichzelf en het team: "Ik moet er gewoon aan werken voor de volgende keer. We hebben wel weer goede punten gepakt, dus een groot bedankje voor het team."

Beetje jammer

De 24-jarige Norris vergooide het bij de start: "Ik moet de start nog even terugkijken om te zien wat ik verkeerd deed of dat ik niet helemaal goed stond. Ik verloor eigenlijk maar een klein beetje aan Max, hij was niet eens helemaal langszij gekomen. Dat was George meer denk ik, aan de buitenkant, daar moest ik me gewonnen geven." Uiteindelijk is de overwinning naar Verstappen gegaan en Norris moet simpelweg zijn meerdere erkennen. "Fair play naar Red Bull en Max. Dit is er weer eentje in de pocket voor hen. Beetje jammer dat we dit verloren hebben en dat is wel een beetje frustrerend."

Gerelateerd