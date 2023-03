Brian Van Hinthum

Donderdag 2 maart 2023 11:45

Lewis Hamilton staat al enige tijd bekend om de modieuze outfits waar hij doorgaans in op het circuit verschijnt en de zevenvoudig wereldkampioen lijkt besloten hebben om daar ook in 2023 gewoon mee door te gaan. Bekijk hier hoe Hamilton voor de eerste race van het seizoen verscheen in de paddock.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De zevenvoudig wereldkampioen houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag en het lijkt erop dat hij die trend in 2023 doorzet.

Lewis Hamilton op donderdag in Bahrein

Rood pak

Deze donderdag heeft de Brit ervoor gekozen om een pak aan te doen waar ze in ieder geval bij het team van Ferrari wel gek op zullen zijn. De 38-jarige coureur heeft een compleet rode outfit uit de kast getrokken en dat zorgt natuurlijk weer voor een hoop bekijks van media en fans. Het lijkt er overigens op dat Hamilton prima tegen hitte kan. Zijn outfit ziet er niet al te luchtig uit, terwijl het kwik in Bahrein op donderdag toch wel tot de 25 graden Celsius kan stijgen.

Lewis Hamilton op donderdag in Bahrein

