De Formule 1 is teruggekeerd in Europa, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Spanje verreden wordt. Na de kwalificatie van zaterdag is het vandaag alweer tijd voor het hoofdgerecht: de race in Barcelona. Hoe laat gaan we van start?

Na een kort uitstapje op Noord-Amerikaanse bodem is het alweer tijd voor de tiende race van het seizoen. We zijn dit weekend teruggekeerd op het Europese continent en om dat te vieren pakt de Formule 1 uit met een prachtige triple-header. Voordat we in Oostenrijk en Groot-Brittannië gaan racen, is het allereerst tijd voor de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het is natuurlijk een race waar Max Verstappen warme herinneringen aan zal bewaren. De inmiddels drievoudig wereldkampioen wist in 2016 op sensationele wijze zijn allereerste Grand Prix uit zijn loopbaan te pakken tijdens zijn eerste race voor Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Zaterdag in Barcelona

Heel even leek het er tijdens de zinderende kwalificatie van zaterdag erop dat Verstappen na een lastige vrijdag plotseling met Red Bull tóch weer net wat extra gevonden leek te hebben en er vandoor zou gaan met de pole position. Toch was daar vlak daarna plotseling Lando Norris die een perfecte ronde uit zijn McLaren wist te krijgen en met een minimaal verschil de felbegeerde pole te grazen nam in Barcelona. Dat tweetal vormt dus de eerste startrij voor de tiende Grand Prix van het seizoen. Achter hen zijn het in slagvolgorde beide Mercedessen, gevolgd door beide Ferrari's, waarbij Lewis Hamilton en Charles Leclerc het snelste waren van hun team. Het zit voorin allemaal ontzettend dicht bij elkaar en dus lijken we ons op te kunnen maken voor een prachtige Grand Prix van Spanje.

Hoe laat begint de Grand Prix van Spanje?

Na de kwalificatie van zaterdag weten we dus hoe we zondag van start gaan met de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het belooft aan de hand van de startopstelling een spannende en enerverende race te worden op het circuit waar Verstappen in 2016 dus zijn eerste zege in de koningsklasse te grazen nam. Mis niks van het racegeweld op zondagmiddag en zorg dat je de televisie op tijd aan hebt staan. Om 15:00 uur doven de lichten in Catalonië en gaan we van start met de tiende race van het seizoen.

Gerelateerd