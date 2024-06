Hamilton klokt snelste tijd in VT2 Spanje, Red Bull lijkt voorsprong volledig kwijt te zijn

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje lijkt ons op vrijdag veel verteld te hebben over de rest van het weekend. Max Verstappen vertelde eerder dat hij verwacht dat Red Bull het hier goed zou gaan doen, maar de Oostenrijkse renstal had het zichtbaar lastig in Barcelona. De snelste tijd kwam op naam van Lewis Hamilton. Verstappen zelf werd slechts vijfde.

Na een kort uitstapje op Noord-Amerikaanse bodem is het alweer tijd voor de tiende race van het seizoen. We keren terug op het Europese continent en om dat te vieren pakt de Formule 1 uit met een prachtige triple-header. Voordat we in Oostenrijk en Groot-Brittannië gaan racen, is het allereerst tijd voor de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het is natuurlijk een race waar Max Verstappen warme herinneringen aan zal bewaren. De inmiddels drievoudig wereldkampioen wist in 2016 op sensationele wijze zijn allereerste Grand Prix uit zijn loopbaan te pakken tijdens zijn eerste race voor Red Bull Racing.

Problemen bij Red Bull

Nadat Lando Norris tijdens de eerste training op het voor de coureurs zo bekende circuit de snelste tijd klokte met een minimale voorsprong op Verstappen, was het om 17:00 uur tijd voor de tweede training van dit weekend. Onder het heerlijke Spaanse zonnetje gingen alle coureurs, op Verstappen en Carlos Sainz na, meteen het circuit op om optimaal gebruik te maken van de geboden minuten op de baan. Norris was één van de coureurs die als eerste een snelle ronde neer wist te zetten en hij noteerde met de mediumbanden onder zijn McLaren een 1:14.197 op de tijdenlijst.

Terwijl de sessie met de nodige verbeteringen doorging, was het Verstappen die met wat zorgelijke berichten op de boardradio te horen was. De Nederlander was niet te spreken over de balans in de auto nadat Gianpiero Lambiase hem vroeg hoe het daarmee gesteld was: "This car doesn't bite", reageerde de wereldkampioen over zijn ondersturende RB20. Het viel te zien op de manier hoe hij zijn bolide in het eerstvolgende rondje over het Circuit de Barcelona-Catalunya probeerde te sturen. Verstappen kwam er wat betreft de op dat moment snelste tijd van Russell totaal niet aan te pas en later liet hij op de boardradio horen dat hij een andere voorvleugel op zijn wagen wil hebben.

Spanning lijkt aanstaande

Ondertussen ging de concurrentie steeds harder en harder en leek het vooral Mercedes te zijn dat de zaakjes wederom uitstekend op orde had. Zowel Russell als Hamilton zaten er in het eerste deel van de tweede training goed bij, al was het vooral Sainz die op zijn eigen grond in Spanje een forse verbetering met de softs op de klokken reed: 1:13.286. Hoe verder de sessie vorderde, hoe meer het erop begon te lijken dat het dit weekend misschien wel heel spannend kan gaan worden. Ferrari, Mercedes en McLaren waren vooraan continue stuivertje aan het wisselen met de snelste tijden, terwijl Verstappen het lastig bleef hebben. Met name in de tweede sector leek het voor de RB20 zwaar te zijn.

Het was allemaal nog duidelijker met de ronden die de geplaagde Sergio Pérez op het asfalt legde. De Mexicaan - de afgelopen races verre van het gewenste niveau - bleef constant in het rechterrijtje van de tijdenlijst hangen en dat leek nog meer te symboliseren hoe de Red Bulls er dit weekend bijzitten. Met nog iets meer dan een kwartiertje op de klok, was het Hamilton die trots bovenaan de tijdenlijst stond met een 1:13.264 na een rondje op de supersofts. Achter hem waren het Sainz en Norris, die allebei binnen één tienden stonden. Het lijkt erop dat het voor de kwalificatie van zaterdag dus ontzettend dicht bij elkaar kan gaan liggen.

Hamilton de snelste man

In het laatste deel van de tweede training waren de meeste teams druk in de weer met de wat langere runs en volgden er niet al te veel verbeteringen meer. Dat betekent dat het uiteindelijk Hamilton was die een veelbelovende snelste tijd wist te noteren, nadat George Russell ook vorige race in Canada al liet zien dat Mercedes de pace over één rondje ineens te pakken heeft. Sainz besloot de training met de tweede tijd, vlak voor Norris. Pierre Gasly werd verrassend vierde, terwijl Verstappen het met P5 moest doen. De belichaming van de sores bij Red Bull viel te zien bij Pérez: hij werd teleurstellend dertiende, achter beide Haas-coureurs.

