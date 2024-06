Het raceweekend in Spanje is vanmiddag om 13:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Lando Norris wist die als snelste af te sluiten, maar daar zat Max Verstappen slechts 24 duizendsten van een seconde achter. De tweede oefensessie gaat van start om 17:00 uur en via dit liveblog hoef je niets van het spektakel in Spanje te missen.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Spanje Sort by: Latest Oldest Grand Prix van Spanje De vlag hangt inmiddels uit in Barcelona en dat betekent dat Lewis Hamilton de snelste man is geweest van de training. Voor Red Bull Racing is er nog wat werk voor de boeg en zaterdag om 12:30 uur zijn we terug met de derde en tevens laatste vrije training. Tot dan! Grand Prix van Spanje Volgens het statistiekje van de Formule 1 heeft Norris de snelste racepace met een 1:18.8. Verstappen heeft een racepace van 1:19.1 en Leclerc staat op de derde plek met een 1:19.9. Grand Prix van Spanje Lando Norris was nog even aan het aanzetten, maar ging toch net iets te hard door bocht negen en komt buiten de baan terecht en na een ritje door het grind, meldt hij dat er wat schade aan de vloer is. Grand Prix van Spanje Pierre Gasly is al enige tijd op P4 terug te vinden en met Esteban Ocon op P9 heeft Alpine zowaar twee wagens in de top tien staan. Dat belooft wellicht nog wat voor de rest van het weekend, al heeft niemand nu nog het achterste van hun tong laten zien. Grand Prix van Spanje De grote klacht van Verstappen is de bandentemperatuur, althans dat vertelt hij aan engineer Gianpiero Lambiase. De banden worden te warm en daardoor glijdt de RB20 in sommige bochten weg. Grand Prix van Spanje De helft van het veld is weer begonnen aan de longruns, de andere helft perst er nog een rondje op rood uit. Al is niemand zich echt aan het verbeteren. Grand Prix van Spanje Nog iets meer dan 18 minuten te gaan en dit is de voorlopig stand van zaken. Grand Prix van Spanje Pérez springt met een 1:14.081 naar P13! Opvallend is dat ook 'Checo' veel tijd verliest in de tweede sector, daar had Max Verstappen ook al last van. Grand Prix van Spanje Sergio Pérez wordt dan ook eindelijk de baan opgestuurd. Met een setje soft, kan hij de tijden gaan aanvallen met nog iets meer dan twintig minuten te gaan. Grand Prix van Spanje Hamilton was bezig om zijn snelste tijd te verbeteren, maar het beste lijkt van de banden te zijn. Want een verbetering zit er niet in voor de zevenvoudig kampioen. Grand Prix van Spanje Aan de wagen van Sergio Pérez wordt flink gewerkt. De Mexicaan heeft nog geen lekker gevoel met de RB20 en is terug te vinden op P20. 'Checo' heeft slechts twee ronden op de gele banden gereden en met nog een half uur te gaan, kan hij hopelijk nog wat meters gaan maken. Grand Prix van Spanje Lewis Hamilton schaaft 22 duizendsten van de tijd van Carlos Sainz af en daardoor heeft hij nu de snelste tijd achter zijn naam staan. Het lijkt dit weekend weer erg dicht bij elkaar te zitten, al moet er nog steeds een slag om de arm worden gehouden. Het is namelijk slechts de tweede training. Grand Prix van Spanje Het eerste snelle rondje van Max Verstappen, op de zachtste banden, brengt de Nederlander naar P3. Het is vooral opvallend dat de Limburger veel tijd verliest in de sector twee. De andere twee sectoren wist Verstappen namelijk de snelste tijd te rijden. Grand Prix van Spanje De Ferrari's reden even wat anoniem rond, maar zijn inmiddels naar buiten gekomen op de rode banden. Carlos Sainz zet direct de snelste tijd neer met een 1:13.286. Leclerc gaat beginnen aan zijn snelle ronde. Max Verstappen is inmiddels met zijn nieuwe, oude voorvleugel de baan opgekomen, ook op de rode banden. Grand Prix van Spanje De voorlopige tussenstand tijdens de tweede vrije training in Barcelona. Load more

