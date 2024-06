De FIA heeft zich gebogen over het overslaan van een fan-evenement voorafgaand aan de eerste vrije training in Spanje, door Lance Stroll. De Canadees voelde zich niet geroepen om erbij te zijn en daarom deelt de FIA een waarschuwing uit.

Kort na afloop van de eerste training in Barcelona, liet de wedstrijdleiding weten dat Stroll in de fout was gegaan door een fan-evenement over te slaan. Negentig minuten voordat de eerste vrije training van start gaat, moeten coureurs maximaal dertig minuten beschikbaar zijn voor de fans. De FOM organiseert zulke bijeenkomsten, maar Stroll liet dus verstek gaan. Daarmee overtrad de Canadees artikel 19.2c van het sportreglement.

Waarschuwing

Stroll moest zich om 15:45 uur melden bij de stewards en heeft als reden voor zijn afwezigheid aangegeven dat hij een afspraak bij de dokter had. Aston Martin kon dit bevestigen en de vertegenwoordiger heeft uitgelegd dat het allemaal een strakke planning betrof. De stewards snappen de uitleg van Stroll en Aston Martin, maar geven ook aan dat dit gemeld had moeten worden bij de 'Chief Medial Officer'. Aangezien het om een licht vergrijp gaat, waarbij er een duidelijke oorzaak is, vindt de FIA een waarschuwing op zijn plek.

