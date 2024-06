Recentelijk werd duidelijk dat de FIA de 'Verstappen-regel' heeft aangepast, waardoor coureurs vanaf hun zeventiende ook al actief mogen zijn in F1-sessies als de FIA dat goed heeft gekeurd. Toch is dit niet alleen om Mercedes en Andrea Kimi Antonelli te helpen en gaat het tevens voordelig zijn voor Red Bull Racing.

Dit weet Motorsport.com te melden. Toen duidelijk werd dat de FIA de regel had aangepast voor de coureurs, hadden veel mensen het idee dat dit was om Mercedes een handje te helpen. Antonelli, die in augustus 18 jaar oud wordt, zal volgens de geruchten namelijk volgend jaar namens Mercedes uit gaan komen in F1 en het team wil hem dit jaar zo snel mogelijk nog ervaring op laten doen in de koningsklasse. Hierdoor zou hij volgend jaar met meer ervaring beginnen bij Mercedes. De aanvraag van een uitzondering voor Antonelli zou namelijk vanuit Williams zijn gekomen, zodat hij in 2024 al de vervanger van Logan Sargeant kan zijn. Toch lijkt het toch anders te liggen.

FIA paste Verstappen-regel niet aan vanwege Antonelli

Blijkbaar was de FIA namelijk al langer van plan om de Verstappen-regel aan te passen. Motorsport.com weet namelijk het volgende te melden. "Het is nu echter gebleken dat de aanleiding voor de regelwijziging weliswaar het oorspronkelijke verzoek om vrijstelling was, maar dat de FIA besloot dat het leeftijdselement van de superlicentieregels in ieder geval nader moest worden beoordeeld, in samenwerking met de F1-teams. Na het bespreken van de kwestie in de reguliere vergadering van F1-teammanagers en met steun voor de wijziging van andere teams, suggereren bronnen bij Motorsport.com dat nadat FIA-functionarissen hadden besloten om de update van ISC Appendix L te implementeren, het sinds de race in Miami tijd nodig had om door de bestuursstructuur van de FIA te gaan. Dit betekende dat de wijziging werd doorgegeven van de FIA's Super Licence Working Group naar de Safety Committee, voordat de goedkeuring om de regel te wijzigen werd verleend door de World Motor Sport Council." De site heeft ook een statement van een woordvoerder van de FIA.

"Uitsluitend de FIA kan een coureur die recentelijk heeft laten zien over uitstekende capaciteiten en rijpheid te beschikken in formulewagencompetities op 17-jarige leeftijd een superlicentie geven. De wijziging volgde de juiste procedure en werd goedgekeurd door de Safety Commission en het WMSC."

Ook een voordeel voor Red Bull?

Motorsport.com ziet het niet alleen als een voordeel voor Mercedes dat coureurs die zeventien jaar oud zijn nu ook volgens de regels bij goedkeuring van de FIA al in F1 actief kunnen zijn, maar dit kan ook voor Red Bull gelden. Het team heeft veel talenten in F2 en F3 rijden, waarvan Arvid Lindblad er een is. Lindblad, die momenteel actief is in F3, wordt zeventien in augustus dit jaar en zou vanaf dat moment dus ook uit mogen komen in eerste vrije trainingen van F1. Marko gaf eerder al aan dat Lindblad momenteel volgens hem het grootste talent is binnen Red Bull en dus bovenaan de lijst staat. De FIA zou een eventuele kans op VT1-sessies voor Lindblad later dit jaar wel moeten goedkeuren.

