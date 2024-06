Het EK 2024 is in volle gang en vanavond staat er met Nederland - Frankrijk een heerlijke kraker op het programma. Het Nederlands elftal is de underdog in het treffen met de Fransen, zo denken ook Esteban Ocon en Pierre Gasly. Het duo van Alpine werd in Spanje, waar dit weekend een nieuwe Grand Prix op het programma staat, gevraagd naar hun verwachtingen van de EK-wedstrijd tussen hun thuisland en Oranje.

Het Nederlands Elftal won haar eerste groepsduel op het EK van Polen met 1-2, mede door een laat doelpunt van Wout Weghorst. Oranje speelde aanvallend voetbal en creëerde veel kansen, maar het ontbrak aan de afronding. Datzelfde gold echter ook voor Frankrijk, dat weliswaar met 0-1 won van Oostenrijk, maar haar favorietenstatus op het EK nog niet helemaal waar maakte. Het belooft dan ook een spannend duel te worden vanavond in de Red Bull Arena in Leipzig. Ocon en Gasly kijken er dan ook enorm naar uit. De twee Franse coureurs zijn momenteel in Barcelona voor de Grand Prix van Spanje, maar zullen vanavond aan de buis gekluisterd zitten om hun thuisland naar de overwinning te schreeuwen. Beide heren denken dat Les Blues licht de favoriet is in het treffen met het Nederlands elftal.

Ocon hoopt dat Frankrijk zich kan meten met Oranje

Op papier heeft Frankrijk de betere spelers, zo weet ook Ocon. "We hebben een sterk elftal, dus hopelijk kunnen we ons meten met jullie", zo vertelt hij in gesprek met de Nederlandse tak van Viaplay op Circuit de Catalunya. De Fransman, die na dit seizoen vertrekt bij het team van Alpine, verwacht echter niet dat het eenvoudig wordt om Oranje met nul punten terug naar huis te sturen. "Het wordt zeker een spannende wedstrijd", zo zegt Ocon, die er enorm veel zin in heeft om vanavond voor de tv te gaan zitten. "Een mooie wedstrijd om naar te kijken", besluit hij.

Gasly verwacht hooguit gelijkspel voor Nederland tegen Frankrijk

Gasly sluit zich min of meer aan bij de woorden van zijn teamgenoot en voorspelt een gelijk opgaand duel. "Het wordt een spannend gevecht. Ik hoop dat wij, Frankrijk, winnen", aldus de man uit Rouen. Hij waarschuwt alvast dat Oranje niet te veel moet hopen op een overwinning in Leipzig. "Een gelijkspel zou kunnen", zo zegt hij. Het is een competitie waar het dicht bij elkaar ligt. Als Fransen geloof ik dat we een heel sterk team hebben met heel veel getalenteerde spelers. Ik ben een groot voetbalfan, dus het is geweldig om naar te kijken. Maar ik weet dat Nederland ook goede spelers heeft. Het is in ieder geval een wedstrijd waar ik zeker naar uit kijk."

