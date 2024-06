Lando Norris ziet mogelijkheden om Max Verstappen het vuur aan de schenen te leggen in het wereldkampioenschap Formule 1, maar de Brit maakt daarbij direct de kanttekening dat de Nederlander zelfs zonder de beste auto, grootse prestaties weet neer te zetten.

De concurrentie van Red Bull Racing ruikt bloed. De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez kende een aantal moeizame weken in de Formule 1, vanwege problemen rondom de auto van dit jaar. De RB20 komt slecht voor de dag op circuits met hobbels in het asfalt en waar de kerbstones gebruikt moeten worden, maar desalniettemin heeft Verstappen twee van de laatste vier races weten te winnen. In Monaco bleef de Limburger echter steken op de zesde plaats, terwijl zijn Mexicaanse collega een DNF achter zijn naam kreeg, nadat hij betrokken raakte bij een forse crash in de eerste ronde.

Meer mogelijkheden om in te lopen

Het raceweekend in Barcelona zal uitwijzen of Red Bull Racing op meer traditionele circuits weer wat uit weet te lopen op de concurrentie, maar het moge duidelijk zijn dat McLaren, Ferrari én Mercedes een stap voorwaarts hebben gezet. Dat ziet ook Lando Norris: "Ik denk dat het moeilijk is, maar er zijn nu mogelijk meer kansen en mogelijkheden om in één keer meer punten goed te maken, vooral als Mercedes ook in het gevecht zit", wordt de Brit geciteerd door Motorsport.com. Volgens De McLaren-coureur betekent een moeilijk weekend voor Verstappen nu niet meer de derde plaats, maar wellicht P5 of P6: "Als jij dan degene bent die wint, kan je redelijk snel veel punten goed maken."

Weinig fouten bij Verstappen

Norris bagatelliseert het vermogen van Verstappen als coureur echter allerminst: "Hij is op alle vlakken gewoon heel sterk. Hij maakt zelden fouten, en verpest zelden zijn kwalificaties. Maar je weet niet of dat verandert nu er meer druk op staat. Onder druk is het makkelijker om een foutje te maken, dus we zullen zien." Verstappen heeft volgens Norris geen echte zwakte, en dus moet McLaren haar slag slaan als het bij Red Bull Racing wat minder gaat. "Laten we zeggen dat hij in Montreal vorig weekend niet had moeten winnen, maar hij was als coureur de meest constante en maakte samen met zijn team de minste fouten, waardoor hij de winst pakte. Dat laat zien dat hij nog steeds kan laten zien waartoe hij in staat is, zelfs als hij niet de beste auto heeft."

