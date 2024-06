Carlos Sainz is dit seizoen in prima vorm en komt samen met het goed presterende Ferrari met goede hoop richting zijn thuisrace op het circuit van Barcelona. De Spaanse coureur laat zijn licht op de kansen dit weekend schijnen en denkt dat hij met zijn team Red Bull en Ferrari aan kan vallen.

Het team van Ferrari is dit seizoen uitstekend in vorm en de Italiaanse renstal bezet onder leiding van Fred Vasseur de tweede plek in het wereldkampioenschap. Met 252 punten doet men tot nu toe prima zaken en is het team van Red Bull Racing, de grote favoriet voor de eindzege bij de constructeurs, binnen handbereik. Sainz wist dit seizoen 108 punten te verzamelen voor de Italiaanse formatie en zichzelf, dat terwijl hij één race vanaf de zijlijn moest toekijken. Tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië moest hij door een operatie aan de blindedarm versterk laten gaan.

Kansen in Spanje

Dit weekend hoopt de coureur, die nog altijd geen zitje voor volgend seizoen te pakken heeft, te imponeren voor eigen publiek. Hij krijgt de vraag hoe het zou zijn om in eigen land te winnen: "Ik kan niet omschrijven hoe speciaal dat zou zijn. Hebben we een kans? Ik denk het wel, er is altijd een kans. Ik wacht liever wel tot de vrije trainingen van vrijdag. Het is onmogelijk om op dit moment te zeggen hoe het ervoor staat. Teams brengen upgrades mee, waardoor de rangorde mogelijk een beetje verandert. Ik wacht dus tot vrijdag om te weten of we een echte kans hebben."

Toekomst

Eerder op de donderdag liet de Madrileen, die dus na dit seizoen nog geen zitje heeft, zich al uit over zijn toekomst: "Het laatste nieuws dat ik kan melden is dat een besluit zeer binnenkort wordt genomen. Ik wil niet langer wachten. Het neemt al een aantal weken veel ruimte in mijn gedachten in. Het is tijd om een beslissing te maken en dat gebeurt dus binnenkort. Hopelijk hebben we binnenkort iets om over te praten", zo liet de Ferrari-rijder eerder al weten.

