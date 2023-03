Brian Van Hinthum

Woensdag 1 maart 2023 20:45

Na de testdagen in Bahrein is het het komende weekend eindelijk tijd voor het échte werk. Voor het eerst in 2023 gaan we racen en krijgen we een indicatie hoe het ervoor staat. Ondanks de wankele dagen voor Mercedes, is Toto Wolff vol goede moed richting het nieuwe seizoen en hamert hij erop dat het seizoen 23 races duurt.

De eerste kilometers van het nieuwe Formule 1-seizoen zitten erop na de testdagen in Bahrein. Hoewel de resultaten en tijden rondom de tests natuurlijk nog geen definitief uitsluitsel geven, worden er wel al voorzichtig conclusies getrokken. Met name het team van Red Bull Racing lijkt er na een dominant seizoen weer gunstig op te staan. Max Verstappen en Sergio Pérez wisten prima tijden te noteren en daarnaast ook nog eens een hoop rondjes te rijden. Grote zorgen zullen er echter zijn bij Mercedes. De Duitse renstal hoopte na een bemoedigend slot van het 2022-seizoen een stap voorwaarts te zetten en het gat richting Ferrari en Red Bull te dichten. Dat leek er in Bahrein voorlopig echter niet van te komen.

Leren tijdens testdagen

Wolff sluit in de voorbeschouwing op de race van Mercedes zijn ogen niet voor de - op zijn zachtst gezegd - teleurstellende testdagen van zijn renstal. "We hadden niet de meest soepele wintertest in Bahrein. We kenden een aantal betrouwbaarheidsproblemen en hadden het lastig met de set-up tijdens de tweede dag." Toch ziet hij genoeg positiefs. "Het hoofddoel was om te leren over de auto en we hebben een hoop geleerd. We hebben goede progressie geboekt op de laatste dag, wat ons directies gaf om naartoe te werken tijdens de korte periode tussen de test en de race van aankomend weekend."

Kampioenschap

De Oostenrijker is dan ook vol goede moed als het gaat om de strijd om de wereldtitel. "Het is altijd lastig om een juist beeld te schetsen over de competiviteit na de tests. Onze verwachtingen waren dat langzaam konden gaan proberen om bij te komen bij met de voorkant, gebaseerd op het einde van vorig jaar. Dat lijkt voorlopig het geval, maar dat weten we pas na het weekend. Desalniettemin hebben we vertrouwen dat we een auto hebben om mee te werken en bevinden we ons in een sterkere positie dan twaalf maanden geleden. Het kampioenschap wordt uitgevochten over 23 weekenden. Elk weekend is een kans om te verbeteren", besluit hij.