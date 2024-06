De Grand Prix van Spanje wordt dit weekend gereden op het Circuit de Barcelona-Catalunya en op de mediadag voor de race zijn er al de nodige fans rondom het circuit te vinden. Zo ook een persoon die wel héél erg lijkt op niemand minder dan Lewis Hamilton. Het zorgt voor komische beelden.

De Formule 1-coureurs zijn anno 2024 misschien wel populairder dan ooit en veel fans zouden graag lijken op hun grote helden. In Spanje loopt er dit weekend echter een fan rond die het wel heel letterlijk neemt met zijn grote voorbeeld. Op beelden van ESPN valt namelijk te zien dat een Spaanse fan, geheel toepasselijk gestoken in een Mercedes-tenue, de show rondom het circuit steelt. De supporter lijkt namelijk bijzonder veel op niemand minder dan Hamilton, iets dat hij graag lijkt te willen weten ook. De andere aanwezige fans is het ook opgevallen.

Artikel gaat verder onder video

Lewis Hamilton van Wish

De Hamilton-dubbelganger wordt op de beelden namelijk continue gevraagd om op de foto te gaan, waarbij het de vraag is of men de grap ervan inziet of dat de fans denken met de échte Hamilton op de foto te gaan. In de comments onder de post ziet men de humor van het filmpje wel in: "Dat is Hamilton als hij homo zou zijn", grapt één van de reagerende personen. "Alibaba Express-versie van Hamilton", voegt iemand anders doe. "Dat vegandieet heeft hem eindelijk te pakken", zegt weer een andere fan over de ludieke actie. "Lewis Hamilton van Wish", besluit iemand anders met een knipoog naar de website die doorgaans goedkopere namaakspullen maakt.

Gerelateerd