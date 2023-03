Brian Van Hinthum

Woensdag 1 maart 2023 19:20

Lewis Hamilton moet naar alle waarschijnlijkheid nog wat langer wachten op het breken van het record van Michael Schumacher wat betreft het meeste aantal wereldtitels. Tenminste, dat is de mening die Sky Sports-analist Ted Kravitz is toebedeeld. De Formule 1-journalist denkt dat het een lastig verhaal wordt voor zijn landgenoot.

2022 werd absoluut niet wat het team van Mercedes gehoopt had van het eerste jaar van de nieuwe reglementen. De Duitse formatie kwam er al vrij snel achter dat Ferrari en Red Bull hen ver voorbij waren gestreefd en tijdens de eerste paar races van het seizoen hadden George Russell en met name Hamilton zelfs de grootste moeite om mee te komen in de subtop van het veld. Naar mate het seizoen vorderde, kreeg met het porpoisingprobleem steeds verder onder controle en kon de weg naar voren ingezet worden. Als beloning won Russell de voorlaatste Grand Prix van het seizoen in Brazilië, waar Hamilton tweede werd.

Geen achtste titel Hamilton

Het bood een hoop houvast richting de winter en de Duitse renstal leek met frisse moed toe te kunnen leven richting het nieuwe seizoen. Ook rondom de presentatie van de W14 klonken er veel positieve geluiden en Hamilton waarschuwde destijds Red Bull en Max Verstappen al oer de gemaakte stappen. Na de testdagen in Bahrein maakt men echter een pas op de plaats. Het gat naar Red Bull en Ferrari leek nog altijd aanzienlijk en zelfs Aston Martin lijkt een geduchte concurrent. Voor Kravitz is het al duidelijk wat Hamilton-fans te wachten staat: "Tenzij er iets heel raars gebeurt, gaat Lewis zijn achtste titel dit jaar niet winnen", vertelt hij in de Sky Sports Podcast.

Inhaalslag Mercedes

De analist legt uit waarom hij dat denkt: "Uiteindelijk is hij nog altijd op zoek naar zijn achtste. Het andere woord bij Mercedes is 'tenslotte'. Toto zei tijdens de lancering: 'We hopen tenslotte een auto te hebben die capabel is om mee te doen om het kampioenschap. Russell gebruikte het woord 'tenslotte' twee keer in één antwoord tijdens de tweede persconferentie in Bahrein. Ik denk dat ze nog steeds bezig zijn met de inhaalslag van het aantal maanden dat ze achter lagen. Ze lagen negen, tien, elf maanden achter met de auto van vorig jaar. Ik denk dat het minimaal nog een jaar voor Mercedes duurt om dat in te halen", besluit hij.