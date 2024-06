De poncho's en paraplu's kunnen weer uit de kast worden getrokken voor de F1 Grand Prix van Spanje. Er is een grote kans op regen boven het Circuit de Barcelona-Catalunya en dan vooral op de zondag.

De Spaanse Grand Prix zal aankomend weekend voor de 65e keer worden georganiseerd. Het zal voor de 56e keer deel uit maken van de Formule 1-kalender en voor de 54e keer meetellen voor de puntenstand. Vóór de constructie van het Circuit de Barcelona-Catalunya werd de wedstrijd op verschillende plekken gehouden, zoals in 1923 op de steile, betonnen, twee kilometerlange oval van Sitges-Terramar. Na Pedralbes in de jaren vijftig mochten Jarama vlakbij Madrid en het gevaarlijke Montjuïc op een heuvel in Barcelona elkaar afwisselen in de jaren zestig en zeventig. Eind jaren tachtig nam Jerez het stokje over, voordat het Circuit de Barcelona-Catalunya werd geopend in september 1991. Sindsdien is de baan in het dorpje Montmeló ieder jaar gastheer van de Spaanse Grand Prix. Of dat ook in de toekomst zo zal blijven, is nog maar de vraag. Ze krijgen vanaf 2026 concurrentie van de Grand Prix van Madrid.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Upgrades Red Bull, VCARB en meer uitgelicht voor GP Spanje: 'Gegarandeerd twee tienden sneller'

Grote kans op regen

Vorig jaar vielen er hier en daar wat druppeltjes en lagen er onweersbuien op de loer, wat vooral voor een spannende kwalificatie zorgde. Dit weekend kunnen we weer rekenen op nattigheid in Spanje en in veel meer mate dan in 2023. Op vrijdag 21 juni zal het evenement beginnen met Vrije Training 1 om 13:30 uur, gevolgd door Vrije Training 2 om 17:00 uur. Volgens onder andere Accuweather en het Spaanse Meteocat kunnen we buitjes in de middag verwachten en is de regenkans 57%. Op zaterdag 22 juni vinden Vrije Training 3 en de kwalificatie plaats om 12:30 en 16:00 uur, respectievelijk. Dan lijkt de zon eventjes de overhand te hebben met slechts 25% kans op regen en dan vooral in de avond. Op zondag 23 juni krijgen we mogelijk te maken met een tweede regenrace op rij. De rode lichten gaan uit om 15:00 uur. De kans op neerslag is dan maar liefst 78%.

Gerelateerd