Andrea Kimi Antonelli wordt de laatste dagen veelvuldig in verband gebracht met het stoeltje bij Mercedes in 2025 en de weg voor de jonge en zeer talentvolle coureur is met een beslissing van de FIA nóg verder open komen te liggen. Zij maken het nu voor coureurs jonger dan achttien jaar óók weer mogelijk om een superlicentie te krijgen.

Voorlopig is men in de zoektocht naar een goede vervanger voor Lewis Hamilton nog op niemand uitgekomen. Na alle rumoer bij het team van Red Bull Racing leek Toto Wolff even goede hoop te hebben op het binnenhalen van Max Verstappen, maar daar lijkt de rust langzaam steeds meer weder te keren. Bovendien geeft Verstappen ook aan zijn team trouw te willen blijven. Resultaat is dat Mercedes nog altijd met een stoeltje zit dat gevuld moet worden. De naam van Carlos Sainz zong de laatste tijd behoorlijk vaak rond bij het team uit Brackley, maar ook daar lijkt een definitieve streep doorheen gehaald te zijn. Inmiddels is het Antonelli die gebombardeerd lijkt tot de topfavoriet in Brackley.

Max Verstappen-regel

Daarvoor waren er wel nog wat beren op de weg, met name met de leeftijd waarop je een superlicentie kan bemachtigen. Antonelli wordt dit jaar pas achttien in augustus en tot voor kort was niet mogelijk om voor die leeftijd een superlicentie aan te vragen. Deze regel werd destijds in het leven geroepen nadat Verstappen, ronder rijbewijs voor de normale autoweg in bezit, op zijn zeventiende kon debuteren in een Formule 1-wagen. Dit kwam de FIA op veel kritiek te staan, waarna de regel op de schop ging en de 'Max Verstappen'-regel een feit werd. Het is geen geheim dat het team van Mercedes het liefst dit jaar de jonge Italiaan nog kilometers wil laten maken in de koningsklasse, maar zonder superlicentie mag Antonelli niet rijden in de vrije trainingen.

Instap bij Williams?

Bovendien zou het zelfs en optie kunnen zijn voor Williams om de talentvolle coureur in te laten stappen voor de wederom tegenvallende Logan Sargeant, een idee waar ook Mercedes ongetwijfeld warm van lijkt te worden. Dat was dus voor kort niet mogelijk, maar de FIA heeft in artikel 13 van appendix L twee dingen op de schop gegooid. Een rijbewijs voor de openbare weg is niet meer nodig, terwijl ook het toekennen van een superlicentie wordt versoepeld. De leeftijd blijft op achttien jaar staan, al verleent de FIA zichzelf nu wél de mogelijkheid om een superlicentie aan minderjarigen toe te kennen bij "constante blijk van uitzonderlijke vaardigheid en maturiteit in formulewagencompetitie met eenzitters". Omdat Antonelli zich ook voor alle overige punten kwalificeert, ligt de weg naar de koningsklasse dit jaar al open en is het nóg aannemelijker dat we hem volgend seizoen in de Mercedes mogen bewonderen.

