Max Verstappen kent momenteel groot succes in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur verbreekt statistiek na statistiek, en ook in Canada reed hij weer een indrukwekkend record uit de boeken. Dit keer een van Michael Schumacher.

Red Bull Racing lijkt een deel van hun voordeel qua performance op de concurrentie te hebben ingeleverd. In Miami ging de overwinning naar Lando Norris in de McLaren, in Imola wist Verstappen de Brit nipt achter zich te houden, in Monaco kwam Charles Leclerc als eerste over de streep en in Canada wist Max Verstappen door middel van een ijzersterk optreden én wat hulp van een goed getimede safety car de overwinning uit het vuur te slepen.

Derde overwinning op rij op acht circuits

Het was voor drievoudig wereldkampioen alweer de zesde overwinning van het seizoen, en daarmee ook meteen zijn zestige uit zijn loopbaan. Vijftig van die overwinningen reed hij bij elkaar in de laatste 75 races. Indrukwekkende statistieken, maar in Canada heeft de 26-jarige Limburger nog maar weer eens een indrukwekkend Formule 1-record aan zijn portfolio toegevoegd. Dit keer een die lange tijd op naam stond van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

Dominantie Max Verstappen

Het was voor Verstappen namelijk de derde achtereenvolgende overwinning in Canada, en daarmee heeft hij in totaal op acht verschillende circuits drie edities achter elkaar de race gewonnen. Iets wat nog nooit eerder is gedaan in de geschiedenis van de Formule 1. Het is opnieuw een indrukwekkend record voor de Limburger, die ondanks de recente moeilijkheden bij Red Bull Racing, zijn stempel op de sport blijft drukken.

