Remy Ramjiawan

Woensdag 1 maart 2023 12:05 - Laatste update: 12:05

De FIA is aan de slag gegaan met het verkorten van de DRS-zone op het rechte stuk in Bahrein. De autobond wil daarmee het effect van de opengeklapte achtervleugel minimaliseren en volgens Motorsport.com is de bond begonnen met de aanpassing.

De internationale autosportfederatie zal dit jaar de DRS-zones op vijf circuits aanpassen. Het is allemaal bedoeld om het spektakel voor de kijker te vergroten. De eerste baan waarop aanpassingen worden doorgevoerd, is het Bahrain International Circuit, waar de Formule 1 dit weekend de seizoensopener zal gaan houden. Naast Bahrein zullen er ook aanpassing plaatsvinden in Miami, Bakoe, Zandvoort en in Djedda.

DRS is te krachtig

Het drag reduction system zou volgens de FIA in 2022 te dominant zijn geweest en daarom moet er hier en daar wat worden aangepast. Het rechte stuk in Bahrein stond vorig jaar in vuur en vlam toen Max Verstappen en Charles Leclerc rondenlang met elkaar het gevecht aangingen. De autobond heeft als aanpassing de DRS-zone met 80 meter ingekort en daarmee hoopt de FIA dat tactische spelletjes, zoals vorig jaar te zien was, worden voorkomen.

Aanpassingen DRS

Het DRS-systeem is sinds 2011 actief in de Formule 1 en de laatste paar jaren is er kritiek gekomen op het technische hoogstandje. Voor de inhalende partij biedt het DRS-systeem een extra mogelijkheid om een concurrent te verschalken, de verdediger is vaak echter weerloos. De sport is daarom met de FIA aan het kijken voor gerichte aanpassingen.