Remy Ramjiawan

Woensdag 1 maart 2023 10:51

Volgens Mika Häkkinen is de overstap van Nyck de Vries naar AlphaTauri cruciaal voor de renstal uit Faenza. Het team wil de weg omhoog gaan inzetten en De Vries heeft veel ervaring, waarmee hij het team vooruit kan gaan brengen, zo stelt de Fin.

Daar waar Yuki Tsunoda zijn derde jaar bij AlphaTauri gaat rijden in 2023, wordt er over het algemeen verwacht dat De Vries de renstal op sleeptouw zal gaan nemen. Ook teambaas Franz Tost zei eerder al dat hij De Vries niet als rookie beschouwt en dus zal de Nederlander direct moeten presteren. Binnen het team heeft de 28-jarige coureur al een reputatie opgebouwd, hij zou er niet voor schromen om de pijnpunten binnen het team aan te wijzen.

Relevantie informatie binnengehaald

Häkkinen prijst de instelling van De Vries en wijst naar een slimme zet van AlphaTauri. "Het was een goede beslissing om Nyck naar het team toe te brengen. Ik denk dat hij een slimme kerel is. Hij neemt een heleboel relevante informatie mee en kan kritisch genoeg zijn op de auto", zo opent Häkkinen op Twitter. De Fin krijgt bijval van de teambaas van AlphaTauri. Die gaf eerder al aan dat de Nederlander direct een flinke to-do lijst bij de engineers had neergelegd en die houding beviel de Oostenrijker wel. Daarnaast is Tost niet bang dat De Vries daarmee de engineers op de tenen trapt, een simpele verwijzing naar de ranglijst van vorig jaar (waarin AlphaTauri negende werd), vertelt het team dat het aan de bak mag.

Niet voor spek en bonen in F1

De Vries heeft hard gewerkt voor het zitje in de koningsklasse en dus zal hij dit niet voor lief nemen. "Hij zal niet zeggen: 'het is leuk om in de Formule 1 te rijden'. Hij zegt eerder: 'de auto is niet goed genoeg. Dit, dit en dat moet worden veranderd. Hij is slim genoeg om dat te doen", aldus Häkkinen.