Ferrari en McLaren zouden volgens Red Bull Racing dit seizoen een trucje uithalen met de voorvleugel. Sinds de F1 Grand Prix van Canada doet Mercedes naar verluidt hetzelfde. Christian Horner denkt de FIA expres wegkijkt, zo is verteld aan Auto Motor und Sport.

De FIA introduceerde vorig jaar voor de Grand Prix van Singapore de zogeheten TD018. Het staat voor een 'technical directive', een verduidelijking van de technische reglementen, omtrent flexibele vleugels. Volgens artikel 3.2.2 van de technische reglementen moeten alle aerodynamische componenten of het bodywork dat invloed heeft op de aerodynamische prestaties van de auto, stevig vast worden gezet en ze mogen niet bewegen ten opzichte van het frame. De internationale autosportbond verdacht de teams ervan dat ze trucjes met flexibele vleugels verborgen door middel van rubberen laagjes om op die manier door de technische inspectie te komen, waarin de belasting op de vleugels wordt gecontroleerd. De teams die vooral onder de loep werden genomen als het ging om flexibele vleugels waren Red Bull en Aston Martin. Vooral bij de laatstgenoemde renstal leek TD018 een grote impact te hebben op de prestaties van de auto.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko reageert op beschuldigingen van vuil spel van Red Bull: 'Hamilton deed het ook'

Verhitte discussies

Sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna op het Autodromo di Imola vorige maand zou Red Bull met het vingertje wijzen naar de rivalen van de energiedrankfabrikant. Het lijkt erop dat verschillende teams aan de kop van het veld toch weer gebruikmaken van een flexibele voorvleugel. "Vanaf Imola zijn er verhitte discussies over de voorvleugel, aangewakkerd door Red Bull," begon F1-analist Michael Schmidt in een video van het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport. "Ze beweren dat de voorvleugel veel buigt, zeker bij McLaren. Ze zien het ook bij Ferrari en nu ook bij Mercedes. Het is een beetje apart dat dit van Red Bull komt, aangezien ze kampioen waren in dit soort dingen, maar nu worden ze nerveus." Het Oostenrijkse team zou de hete adem van de drie andere topteams in hun nek voelen.

Schmidt vervolgde: "Christian Horner heeft mij verteld dat de FIA "expres wegkijkt" en dat ze beweren dat alles prima is, maar om eerlijk te zijn komen alle voorvleugels ook gewoon door de technische inspectie, dus het is legaal. Wat er met de voorvleugels gebeurt is dat ze op een specifieke manier buigen, en bij elk team is dat weer anders. De een buigt naar buiten, bij de ander buigen de flappen naar achteren. Het doel is dat de voorvleugel downforce verliest op de rechte stukken." Op de manier kunnen teams meer topsnelheid krijgen.

Gerelateerd