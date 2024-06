Het afgelopen weekend werd er niet alleen op de baan gevochten, ook daarnaast viel er genoeg te beleven. Met name het publiekelijke ruzietje tussen Jacques Villeneuve en de geplaagde Daniel Ricciardo sprong behoorlijk in het oog. Martin Brundle haakt nu in op het relletje tussen het tweetal en geeft zijn mening.

Villeneuve was dit weekend actief voor Sky Sports en de Canadees stak gedurende het weekend zijn kritiek op de Australische coureur - die inderdaad voorlopig dit jaar behoorlijk tegenvalt - niet onder stoelen of banken. De voormalig wereldkampioen en zoon van de man waar het circuit van dit weekend naar vernoemd is zei onder meer dat hij niet begrijpt dat Ricciardo nog de kans krijgt omdat de routinier simpelweg niet meer het gewenste niveau heeft om mee te kunnen op dit niveau. Ricciardo sloeg terug op de baan, posteerde zijn bolide op P5 en liep na afloop leeg over de woorden van de thuisheld. Op zaterdag zei Ricciardo: "Ik hoorde het zojuist. Ik heb het nog niet gelezen, maar er zeker wat mensen die… Ik schenk daar geen aandacht aan, dus eat shit."

Artikel gaat verder onder video

Hot topic

Later reageerde Villenueve op zijn beurt weer dat Ricciardo - uiteindelijk als achtste over de streep op zondag - zijn voorbeeldfunctie moet respecteren: "Je moet verantwoordelijk omgaan met je antwoorden, op een professionele manier. Er luisteren kinderen naar je! Je kunt het niet persoonlijk maken", zei hij onder meer. Dit keer haakt Brundle in zijn column voor Sky Sports in op het hele incident: "Het is een hot topic geworden nadat mijn Sky Sports F1-collega Jacques Villeneuve zijn ongezouten mening heeft gegeven. Laat duidelijk zijn dat ik ontzettend veel respect heb voor alle Formule 1-coureurs, niet in de laatste plaats voor Daniel en Jacques, want ik weet hoe lastig het is om zulke angstaanjagende auto's te besturen in de volle schijnwerpers. Daniel heeft achter Grands Prix gewonnen, waaronder een fantastische zege in Monaco. Ook pakte hij 32 podiums en heeft hij regelmatig zijn wereldklasse talent laten zien", stelt Brundle.

Weggaan bij Red Bull Racing

Toch lijkt hij zich bij zijn collega aan te sluiten en is hij kritisch op de Ricciardo van de afgelopen jaren: "Die resultaten zijn allemaal alweer even geleden. Ik zou graag willen dat hij nooit bij Red Bull weg was gegaan in 2018. Het was een emotionele en foutieve beslissing. Hij had de strijd aan moeten gaan met Max in de beste auto. Dan had hij zijn kwaliteiten juist verder ontwikkeld", stelt de kritische voormalig coureur. "Ricciardo is daarna nooit meer dezelfde coureur geweest. Hij heeft duidelijk nog wel zijn snelheid en racekwaliteiten, zoals we bijvoorbeeld tijdens de sprint in Miami zagen. Iets in zijn hoofd of de benadering van het racen houdt dat tegen. Dat komt hem te staan op zijn levensduur", besluit Brundle zijn betoog.

Gerelateerd