Lars Leeftink

Woensdag 1 maart 2023 07:59

Damon Hill heeft naar de testdagen in Bahrein zitten kijken en kwam tot de conclusie dat Max Verstappen met Red Bull Racing de favoriet is voor 2023. De Brit vraag zich af hoe Verstappen hiermee om zal gaan.

Tijdens de testdagen bleek Red Bull snel, betrouwbaar en consistent te zijn. Zowel tijdens de kwalificatie runs als tijdens de long runs was de RB19 indrukwekkend. Samen met Aston Martin, Williams en AlphaTauri was Red Bull het team dat als winnaar uit het weekend in Bahrein kwam. De vraag is of Ferrari en Mercedes er meteen kunnen staan, of dat Red Bull tijdens de openingsfase van het seizoen vlammend van start gaat.

Hill benieuwd naar Verstappen

In gesprek met Sky Sports vraagt Hill zich hardop af hoe Verstappen met de favorietenrol om zal gaan, nadat hij in 2022 een ijzersterk jaar kende. "Het is het eerste jaar dat Max begint als topfavoriet. Vorig jaar waren er nog zoveel vraagtekens met de nieuwe reglementen. Hij is nu een tweevoudig wereldkampioen en hij reed uitstekend vorig jaar; erg volwassen en ervaren. Ze zullen moeilijk te verslaan zijn." Toch denkt Hill dat het vooral achter Verstappen interessant wordt in 2023. "Ik vind de gevechten daarachter vooral interessant.”

Aston Martin concurrent?

Hierbij wijst hij, net zoals veel andere mensen na de testdagen, vooral naar Aston Martin. Naast Ferrari en Mercedes verwacht Hill dat ook de groene bolide van Fernando Alonso vaak voorin te vinden gaat zijn in 2023. “Hij [Alonso] is niet alleen van grote waarde voor Aston Martin in de cockpit, het is zijn algemene aanwezigheid; feedback voor de set-up en voor de ontwikkelingsstrategie. Voor mij zijn zij de outsiders waar je op moet letten.” Komend weekend zal in Bahrein blijken of dit echt het geval zal zijn.