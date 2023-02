Lars Leeftink

Dinsdag 28 februari 2023 20:47

Pedro de la Rosa, voormalig F1-coureur en tegenwoordig ambassadeur van Aston Martin, heeft duidelijk gemaakt dat de andere teams nog niet eens weten hoe snel Red Bull daadwerkelijk is. Dat moet 'beangstigend' zijn voor de concurrentie, waar Aston Martin zelf ook graag bij wil horen.

In de podcast F1 Nation blikt De la Rosa terug op de testdagen en vooruit op het seizoen. "Iedereen verwachtte dat Red Bull het aan het begin lastiger zou krijgen. Het was echter indrukwekkend hoe consistent snel zij waren op de long runs. Ze hadden ook maar weinig slijtage, terwijl Sergio Pérez zijn runs deed op het moment dat de baan op zijn slechtst was. Het was overdag 40 graden en dat maakt een riant verschil qua slijtage. Dat is beangstigend."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Häkkinen ziet in Pérez 'bad boy' van Red Bull: "Het maakt Sergio niks uit"

Pérez snel

Op zaterdag was het Pérez die met zijn RB19 op P1 eindigde. Volgens De la Rosa laten die rondjes nog niet eens zien wat Red Bull daadwerkelijk voor snelheid en balans heeft. "Ik ben er vrij zeker van dat hij nooit met een minimale hoeveelheid brandstof aan boord reed. Hij deed het dan ook nog op de C4-band, wat niet dé zachtste, maar één ván de zachtste banden is. Ze hebben hun ware snelheid nog niet eens laten zien. Het was heel indrukwekkend om Red Bull te zien tijdens deze tests."

Verstappen maakt indruk

De la Rosa was verder ook onder de indruk van Verstappen. Vooral de donderdag, de allereerste dag in de RB19, vond De la Rosa veelzeggend. De Nederlander reed toen 157 rondjes. "Weet je wat echt indruk op me maakte met Max? Zijn eerste paar ronden in de nieuwe auto. Hij ging de baan op en noteerde direct rondetijden alsof hij geboren is in die auto. Hij liet het er zo makkelijk uitzien en als je de onboard-camera's bekijkt, zie je dat hij totaal niet vecht met zijn auto. Het is allemaal heel soepel. Het ziet er makkelijk uit."