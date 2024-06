Daniel Ricciardo is in de F1 Grand Prix van Canada voor het eerst sinds oktober 2023 in de top tien geëindigd. De VCARB-coureur kwam om precies te zijn als achtste aan de finish, een indrukwekkend resultaat aangezien hij een tijdstraf had gekregen voor een valse start.

Ricciardo voelde zich als een vis in het water tijdens de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve, terwijl de regen op de loer lag. Hij kwam comfortabel in Q3 terecht en klokte vervolgens een vijfde rondetijd. Echt lekker van zijn plek kwam hij niet en hij moest twee posities opgeven aan Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Vervolgens kreeg de Australiër ook nog eens het bericht dat hij een tijdstraf van vijf seconden had gekregen voor een valse start. Deze moest hij incasseren tijdens een pitstop. Uiteindelijk werd de Honeybadger nog wel achtste en was de enige coureur van het Red Bull-zusterteam om punten te scoren na een late spin door het natte gras van Yuki Tsunoda. Die P8 kwam Ricciardo goed uit, aangezien hij zich nog moet bewijzen voor het VCARB-zitje voor 2025, terwijl Tsunoda daar al van verzekerd is. Tegelijkertijd snoerde hij Jacques Villeneuve de mond met zijn puntenfinish. De wereldkampioen van 1997 zei op de vrijdag nog dat Ricciardo beter thuis kan blijven, als hij niet beter gaat presteren.

Mogelijk koppelingsprobleem

"Ik ben redelijk opgelucht om terug te komen in de punten. Een tijdje zaten we daar buiten," begon Ricciardo bij F1 TV na de race in Montreal. "Het was raar, want ik werd verteld dat we een tijdstraf van vijf seconden hadden gekregen voor een valse start. Echter, ik wist zeker dat ik niet eerder was vertrokken dan dat de lichten uitgingen. Ik was er uiteraard over verbaasd, dus ik vroeg ernaar. Maar toen herinnerde ik me dat toen ik het juiste toerental probeerde te vinden voor de start, ik de auto een klein beetje voelde bewegen terwijl ik naar de lichten keek." In de herhalingen van de onboardbeelden was te zien dat hij inderdaad een beetje naar voren reed toen de rode lichten nog aan waren. "[Race-engineer] Pierre [Hamelin] zei dat we een probleem hadden, dus waarschijnlijk is het de koppeling geweest," zo sloot Ricciardo af.

YES DANIEL! Another mega Montreal weekend 🇨🇦👊 pic.twitter.com/mBeKlizIzV — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) June 9, 2024

