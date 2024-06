Op de achtergrond is het team van Aston Martin jong talent aan het klaarstomen voor de Formule 1. In dit geval gaat het om de Amerikaanse Jak Crawford, die afgelopen week in de AMR22 flink wat kilometers mocht maken.

De AMR22 is de wagen waar Sebastian Vettel en Lance Stroll in 2022 op het Formule 1-circuit waren terug te vinden. Het is tevens de eerste bolide van het nieuwe tijdperk Formule 1, waar het grondeffect een groot onderdeel van is. Junioren moesten voorheen testen met nog oudere wagens, maar de 2022-auto's geven een veel beter idee van het huidige tijdperk.

Vermogen van Formule 1-auto

Voor Crawford was het vooral de bedoeling om de procedures door te krijgen, naast het opdoen van belangrijke Formule 1-ervaring. "Het was mijn eerste keer in een Formule 1-wagen, dus het was een geweldige ervaring en iets waar ik al een tijdje naar uitkeek", zo vertelt Crawford op Formula2.com. De 19-jarige coureur rijdt momenteel zijn tweede jaar in de Formule 2. Afgelopen seizoen werd hij dertiende in het klassement, dit seizoen staat Crawford na tien ronden op plek elf. "Het was echt ongelooflijk. Ik was eerlijk gezegd een beetje nerveus op de dag zelf, gewoon omdat het de eerste keer was dat ik in de auto zat en ik geen idee had hoe het zou zijn. Maar als je op de baan komt, het gaspedaal intrapt en een beetje wielspin krijgt, denk ik: 'Oh, we hebben heel veel vermogen', dus uiteindelijk was het echt een gave ervaring en ik ben er heel dankbaar voor."

Potentiële vervangers van Stroll of Alonso?

Ook in 2024 moeten Formule 1-teams twee keer per seizoen een rookie laten testen in de koningsklasse. Dat gebeurt vaak tijdens de eerste vrije training en Crawford onthult dat hij in Barcelona wederom meters zal gaan maken. Of dat dan tijdens de eerste vrije training gebeurt in de hedendaagse Aston Martin of dat het een privétest is met de 2022-bolide, dat is nog niet duidelijk. Daarnaast beschikt Aston Martin ook nog altijd over Felipe Drugovich, die in 2022 naar de Formule 2-titel greep. De Braziliaan is naast zijn testwerk ook actief in de Complete European Le Mans Series.

