Daniel Ricciardo pakte zaterdag tijdens de kwalificatie in Canada een hoofdrol door zijn Racing Bulls-bolide op P5 te posteren. Na afloop snoerde hij de criticasters - Jacques Villeneuve voorop - de mond met een paar ferme teksten. De Canadees reageert nu op zijn beurt op de woorden van de Australiër.

Villeneuve is dit weekend actief voor Sky Sports en de Canadees stak gedurende het weekend zijn kritiek op de Australische coureur - die inderdaad voorlopig dit jaar behoorlijk tegenvalt - niet onder stoelen of banken. De voormalig wereldkampioen en zoon van de man waar het circuit van dit weekend naar vernoemd is zei onder meer dat hij niet begrijpt dat Ricciardo nog de kans krijgt omdat de routinier simpelweg niet meer het gewenste niveau heeft om mee te kunnen op dit niveau. Ricciardo sloeg terug op de baan, posteerde zijn bolide op P5 en liep na afloop leeg over de woorden van de thuisheld.

Artikel gaat verder onder video

Ricciardo boos

"Ik hoorde het zojuist. Ik heb het nog niet gelezen, maar er zeker wat mensen die… Ik schenk daar geen aandacht aan, dus 'eat sh*t'. Top vijf, ik ben het hele weekend al snel. Iets minder dan twee tienden op de pole position, dus dat is erg goed.. Dit jaar stel ik mezelf niet de vraag of ik de snelheid nog heb, het gaat simpelweg om de consistentie en dat heb ik nagelaten. Ik worstel iets meer dan ik had gedacht. Ik weet dat snelheid er is, maar ik moet er telkens bij kunnen komen. Natuurlijk kijk ik eerst naar mezelf", zo reageerde Ricciardo op een manier die we eigenlijk zelden van de goedlachse Australiër zien.

Geen excuses

Inmiddels is het de beurt aan Villeneuve om weer te reageren op de uitspattingen van de RB-coureur: Hij weigert zijn woorden terug te nemen of met excuses te komen: "Hij heeft de druk nodig en het heeft zich uitbetaald. Het werkte goed, de auto past goed dit weekend en wanneer je een auto hebt die goed past, kun je op je best rijden. Dit was slechts één goede kwalificatie. Als hij op deze manier door kan gaan en dan vier, vijf of zes races op deze manier kan rijden, dan komt het wel goed. Maar zoals hij zelf zegt, mist hij dit jaar consistentie. Het is een lastig seizoen. Hij blijft de kans maar krijgen, dus moet hij het op het circuit laten zien. Dit was goed, maar hij moet weer door."

Gerelateerd