George Russell was gister dé grote man op de zaterdag van de Grand Prix van Canada en met exact dezelfde tijd als Max Verstappen pakte de Mercedes-coureur de pole op het Circuit Gilles Villeneuve. Toto Wolff genoot van het rondje van de Brit en is complimenteus over de upgrades van de Zilverpijlen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada was zaterdag een dag om van te dromen voor het team van Mercedes. De Britse formatie heeft het eigenlijk al jarenlang zwaar te halen na de dominantie van Lewis Hamilton in de jaren voor Max Verstappen, maar men wist zaterdag in de vorm van een pole position voor Russell eindelijk weer eens een mooi succesje te vieren. Het was nodig, want de afgelopen maanden lijkt het team toch behoorlijk voorbijgestreefd door concurrenten als Red Bull Racing, Ferrari en McLaren.

De goede richting

Op zaterdag kwam het team gewapend met upgrades richting de kwalificatie en Russell wist dat om te zetten in een welverdiende pole. Wolff reageert na afloop voor de camera van Sky Sports: "We staan op pole position en dat was fantastisch. Zijn ronde was geweldig. We hebben al een tijdje geroepen dat we de goede richting opgaan. We hebben de afgelopen races kleine onderdelen meegenomen, waarvan sommige meer zichtbaar waren dan andere. We gaan zeker richting een veel beter presterende auto", zo stelt de trotse teambaas na het mooie resultaat van Russell.

Matige kwalificatie Hamilton

Voor Hamilton was het allemaal minder tijd voor feest na zijn teleurstellende P7 op één van zijn favoriete circuits:" Het leek er eigenlijk op dat Lewis de bovenhand had. Beide auto's wisten comfortabel de rest te verslaan. Op het einde lag het allemaal zo dicht bij elkaar, ook voor George. Voor Lewis pakte de tijd uiteindelijk niet uit. We kunnen op dit moment niet begrijpen waarom het niet iets meer in ons voordeel was." Uiteindelijk is het gevoel over het algemeen wel positief. "Ik denk dat we inderdaad meer grip op de auto hebben, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. De ronde was geweldig, maar we moeten beide benen op de grond houden."

