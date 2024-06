Max Verstappen zal de F1 Grand Prix van Canada vanaf de voorste startrij mogen aanvangen naast George Russell. De coureur van Red Bull Racing heeft geen straf gekregen voor het mogelijk overtreden van regels tijdens de kwalificatie.

Regendruppels gaven de teams kopzorgen bij aanvang van Q2 op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Iedereen wilde zo snel mogelijk naar buiten om gebruik te maken van de droge baan voor een snelle rondetijd. Verstappen reed zijn pitbox uit, maar kon vanwege de McLarens niet verder. Hij stond met een deel van zijn Red Bull op de zogeheten fast lane. Toen het licht aan het einde van de pitstraat uiteindelijk op groen ging, moest de Limburger voorrang verlenen aan een trein van auto's die stond te wachten en om de Red Bull heen moesten rijden. Sinds de Grand Prix van Monaco twee weken geleden mag je niet meer deels op de fast lane stilstaan.

Overtredingen van sportief reglement en International Sporting Code

Verstappen moest zich om 00:15 uur Nederlandse tijd melden bij de stewards. Het ging om een overtreding van artikel 34.8 van het sportief reglement waarin staat dat auto's in een rechte lijn moeten wachten op de fast lane en in die volgorde de pitstraat moeten verlaten, en een overtreding van appendix L, hoofdstuk 4, artikel 5b van de International Sporting Code waarin staat dat als een auto de pitbox verlaat, deze zo snel mogelijk moet invoegen op de fast lane als dat veilig kan zonder het onnodig ophouden van andere auto's die al in de fast lane staan. Daarnaast wees de wedstrijdleiding ook naar een instructie uit de notities voor het evenement in Canada die aangeven dat een auto wordt beschouwd als 'in de fast lane staan', als deze met tenminste één band over de witte lijn is gegaan die de fast lane met de zogeheten working lane scheidt.

Verstappen bleek toch net niet met een wiel in de fast lane te hebben gestaan, zo werd door de stewards bepaald na onderzoek van videobeelden en na van Verstappen en Red Bull gehoord te hebben, al werd eerst gedacht van wel. Omdat de kampioenschapsleider vervolgens zo snel mogelijk en veilig de fast lane heeft betreden en op die manier de pitstraat heeft verlaten, is besloten om geen straf uit te delen. Verstappen start de race dus gewoon vanaf P2.

