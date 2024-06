Er zijn beelden opgedoken van een opmerkelijk moment voorafgaand aan de eerste vrije training in Canada. Terwijl weer en wind zich lieten gelden op het Circuit Gilles-Villeneuve en de regen met bakken naar beneden kwam, was één fan geenszins van plan zich uit het veld te laten slaan.

Een kaartje voor de Formule 1 is alles behalve goedkoop en sommige fans doen er dan ook alles aan om het maximale uit hun felbegeerde ticket te halen. Sommigen gaan hierin wel erg ver, zoals de man die op onderstaande beelden te zien is. Terwijl er in de paddock met man en macht gewerkt werd om alle apparatuur te beschermen tegen de hevige regen, was er één fan die van geen wijken wilde weten. Er was nul actie op de baan, maar de man was vastberaden van iedere minuut te genieten, weer of geen weer.

Man zonder shirt heeft maling aan regen in Canada

De vrijdag was voor de fans die een kaartje hadden gekocht geen geweldige dag. De regen kwam met bakken uit de lucht en de actie op de baan viel tegen. Je kunt er echter ook proberen het beste van te maken, zo moet de man uit onderstaande video gedacht hebben. Terwijl medewerkers van Red Bull in de paddock alle zeilen moesten bijzetten om hun apparatuur te beschermen tegen het onstuimige weer, was er op de tribune één fan te vinden die maling had aan alles wat er gebeurde. Zonder shirt lag hij onderuit gezakt in zijn stoeltje. De regen leek hem niet te deren. Vanuit de Red Bull-pitbox werd de man gefilmd en de beelden hiervan werden ruimschoots verspreid op social media.

