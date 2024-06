Lewis Hamilton heeft vriend en vijand verbaasd met een bijzonder snelle tijd in de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Canada. De zevenvoudig wereldkampioen was met een pijlsnelle ronde van 1:12.549 bijna vier tienden sneller dan Max Verstappen. De derde tijd was er voor George Russell.

Voor de verandering ging de derde vrije training op het Circuit Gilles-Villeneuve van start onder droge omstandigheden. Hierdoor konden de teams voor het eerst serieus gaan testen met de verschillende banden compounds. De coureurs gingen dan ook snel naar buiten, maar volledig vlekkeloos ging het niet bij iedereen. Verstappen klaagde over vreemde stuurbewegingen in zijn auto, terwijl Zhou zelfs een rode vlag veroorzaakte door de muur te raken. De Chinees ervaarde eveneens vreemd gedrag van zijn auto, zo liet hij over de boordradio weten. De sessie werd enkele minuten stilgelegd, maar al vrij snel konden de coureurs weer naar buiten.

Alonso bijzonder snel op harde band

Het grootste gedeelte van het veld ging met de mediums aan de slag, behalve de twee auto's van Aston Martin. Zij kozen als enige voor de harde band en daarop was Alonso sneller dan wie dan ook. Met een 1:14.870 was hij meer dan een tiende sneller dan Verstappen op de mediums. Stroll nestelde op de derde plek. Vervolgens deed Alonso er nog maar eens een schepje bovenop en wist hij Verstappen op meer dan een halve seconde te rijden. Het zag er goed uit voor Aston Martin. Datzelfde gold ook voor Ricciardo, die zich kort daarna naar de tweede tijd wist te rijden.

Mercedes laat zich voor het eerst zien

Ongeveer halverwege de sessie zagen we de eerste coureurs met de zachte band naar buiten gaan. Sargeant was één van de rijders die dit deed en hij verbeterde de tijd van Alonso - gezet op de hards - met een kleine tiende. Sainz, ook op de softs, slaagde hier verrassend genoeg niet in en bleef steken op de derde tijd. Zodoende prijkte kortstondig de naam van Sargeant bovenaan de tijdenlijst, iets dat gerust een uitzondering genoemd mag worden. Lang kon de Amerikaan niet genieten van de koppositie, want Russel dook - eveneens op de zachte band - net iets onder de snelste tijd. De Mercedes-coureur liet een 1:14.279 noteren, de nieuwe benchmark voor deze sessie.

Mercedes oogde ijzersterk in derde vrije training

Hamilton zet concurrentie op scherp

Steeds meer coureurs lieten de softband onder hun auto zetten en dit zorgde voor de nodige verschuivingen op de tijdenlijst. Het was Hamilton die de snelste tijd overnam. Met een 1:13.464 was hij sneller dan wie dan ook. Ook Williams zat er goed bij, want Sargeant en Albon wisten beiden de top vijf in te rijden. Zij zakten later nog wel iets ten faveure van Ricciardo en Piastri, maar het zag er goed uit wat het team uit Grove in Canada laat zien. Naar de ware snelheid van Verstappen bleef het lang gissen, want de Nederlander liet zich lange tijd niet zien op de zachte band.

Hamilton blijft verbazen, Verstappen kan niet counteren

Toen Verstappen eenmaal naar buiten ging met de softs, wist hij wel een sprong te maken, maar niet zo groot als de stap van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen verbaasde vriend en vijand met een 1:12.549 en was hiermee gewoon even dik zes tienden sneller dan Verstappen, die de tweede tijd in handen had. Die tweede tijd verloor hij kort daarna aan Russell, wat wel aangaf hoe sterk Mercedes voor de dag kwam in deze derde vrije training.

Hamilton snelste in derde vrije training, Verstappen tweede

Uiteindelijk wist Verstappen de tweede tijd nog wel terug te pakken, maar hij bleef bijna vier tienden tekort komen op de tijd van Hamilton. Voor Ferrari was het een teleurstellende sessie, want zij kwamen niet verder dan de tiende en twaalfde tijd. Ook Pérez kon met de negende tijd geen potten breken. Aston Martin en McLaren zagen er wel goed uit en datzelfde gold ook voor Ricciardo, die de zesde tijd wist veilig te stellen. Achter de Australiër vonden we Norris, Alonso, Pérez en Leclerc die gezamenlijk de top tien compleet maakten.

