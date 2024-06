Afgelopen week bracht de FIA dan eindelijk de langverwacht 2026-regels naar buiten. De Formule 1 gaat dat tijdperk aan met een nieuwe power unit, ook worden de auto's kleiner en lichter. Het is precies waar de sport om vraagt, maar tegelijkertijd zijn er een heleboel bezwaren vanuit de teams, zo meldt het Duitse Auto Motor und Sport.

Het motorreglement dat vanaf 2026 een feit is al een hele tijd geleden vastgelegd. In het kort betekent het dat de power unit vanaf dat tijdperk de helft van het vermogen uit de verbrandingsmotor haalt, de resterende vijftig procent komt dan uit de elektrische componenten. Daarmee heeft de sport Honda behouden en Audi weten aan te trekken.

Auto's vangen tekorten power unit op

Toch heeft het stappenplan een aantal problemen met zich meegebracht, waarbij het reglement van de auto's dat enigszins moet corrigeren. Zo komt er actieve aerodynamica, waardoor het tekort van de power unit wordt gecorrigeerd. Het Drag Reduction System (DRS) verdwijnt met de introductie van de actieve aerodynamica en er zijn al zorgen geuit over het niet functioneren van dit onderdeel tijdens bijvoorbeeld een race.

Vermindering grondeffect

Een andere verandering is het terugdringen van het grondeffect. De Venturi-tunnels onder de wagens verdwijnen en daarmee komt er een simpelere versie van de hedendaagse vloer. Het Duitse medium meldt dat hier toch wel wat verbolgenheid over is. Zo zijn er teams die nu, in het derde jaar van het huidige reglement, eindelijk beginnen door te krijgen hoe dit effect werkt en hoe de maximale downforce eruit gehaald kan worden.

McLaren-teambaas Andrea Stella vertelt aan het medium dat de specifieke geometrie van de bodemplaat, maar ook de vloer nog voer voor discussie is met de FIA. Het nieuwe reglement lijkt echter wel in kannen en kruiken te zitten en zal, als alles volgens plan verloopt, op 28 juni worden vastgelegd door het World Motor Sport Council.

