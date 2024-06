Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada?

De eerste dag in Canada zit erop met de eerste twee vrije trainingen. Door de regen was het geen ideale start van het weekend, waardoor we nog steeds niet helemaal weten hoe de vlag erbij hangt richting de kwalificatie van zaterdag. Hoe laat gaan we zaterdag van start?

Het werd eigenlijk een vrijdag om snel te vergeten op het Circuit Gilles Villeneuve, vooral voor Max Verstappen. De eerste vrije training viel eigenlijk volledig in het water door constante regenbuien en tijdens VT2 was het allemaal wel wat beter, maar nog steeds verre van ideaal. Met name bij Verstappen waren er de nodige vraagtekens. Al vroeg in de tweede sessie moest hij zijn auto met een brandlucht in de garage parkeren en daarna zagen we hoe het team driftig de garagebox afdekte en probeerde aan de bolide te sleutelen. Geen al te beste start richting zaterdag, waar hij nog één keer de kans krijgt om te trainen richting de kwalificatie van zaterdagavond.

Vandaag aan het begin van de avond om 18:30 uur krijgen de coureurs het laatste oefenuurtje van de Formule 1, een belangrijk moment na de in het water gelopen eerste vrije training. De coureurs krijgen daarin nog eenmalig de gelegenheid om zich voor te bereiden op de belangrijke kwalificatie, die de startopstelling voor de race van zondag gaat bepalen. De kwalificatie gaat om 22:00 uur van start. De Grand Prix van Canada start zondag om 20:00 uur.

Overzicht tijden

Vrijdag 7 juni

Eerste vrije training: 19:30 uur

Tweede vrije training: 23:00 uur

Zaterdag 8 juni

Derde vrije training: 18:30 uur

Kwalificatie: 22:00 uur

Zondag 9 juni

Grand Prix van Canada: 20:00 uur

