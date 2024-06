Lewis Hamilton zal aankomend weekend in Canada opnieuw een indrukwekkend Formule 1-record op zijn naam schrijven, los van of de Mercedes in Montreal uit de verf wil komen of niet.

Lewis Hamilton wordt op zondag 9 juni - de dag van de Grand Prix van Canada - officieel de meest ervaren Formule 1-coureur met een Britse nationaliteit. Door in actie te komen in Montreal zal de zevenvoudig wereldkampioen voorbij gaan aan Jenson Button. Button heeft momenteel het record voor de langstlopende Formule 1-carrière van een Britse coureur in handen, met een loopbaan van zeventien jaar, twee maanden en zestien dagen. De carrière van Hamilton telt nu nog vijf werkdagen minder, maar de Brit zal het huidige record ruimschoots verbreken.

Carrière voorlopig nog niet ten einde

Het avontuur van Hamilton in de Formule 1 lijkt voorlopig namelijk nog niet tot een eind te komen. De 39-jarige coureur verlaat eind 2024 het team van Mercedes, om in de herfstdagen van zijn carrière een nieuw avontuur aan te gaan bij het team van Ferrari. Hamilton heeft een contract voor meerdere jaren getekend bij de Italiaanse grootmacht en hoopt het succes terug te brengen naar Maranello. Graham Hill (zestien jaar, acht maanden en acht dagen), Nigel Mansell (veertien jaar, acht maanden en 28 dagen) en David Coulthard (veertien jaar, vijf maanden en vier dagen) hebben het tevens ook niet slecht gedaan qua duur van hun loopbaan op het hoogste niveau van de autosport.

