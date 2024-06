Volgens Jean Alesi, voormalig F1-coureur, zit Ferrari in 2024 al dichter in de buurt van een titel dan veel mensen denken. Het team won dit seizoen al twee races dankzij Charles Leclerc en Carlos Sainz en zit zowel bij de coureurs als constructeurs in de buurt van Max Verstappen en Red Bull Racing.

In gesprek met Motorsport.com zegt Alesi, oud-coureur van Ferrari, dat Ferrari onder teambaas Frederic Vasseur flinke stappen in de goede richting aan het zetten is. "Hij [Vasseur] geeft Ferrari consistentie. Daar is hij heel goed mee bezig. Het lijkt alsof hij dat uitzonderlijke werk van Todt herhaalt. Hij bouwde destijds een team op in Maranello waar vervolgens het Schumacher-tijdperk uit ontstond. Hopelijk kunnen de motorspecialisten van Cavallino een competitieve krachtbron bouwen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull komt met luchtige reactie op mogelijke komst Ocon

Ferrari nu al sneller en competitiever dan voorgaande jaren

Het is een tijdje geleden dat Ferrari bij de coureurs of/en constructeurs wereldkampioen is geworden. Volgens Alesi krijgt het team in 2024 voor het eerst in jaren weer de kans om echt mee te strijden om de titel. "Het team is nu al competitief. Niet alleen het constructeurskampioenschap. We hebben nog zestien Grands Prix te gaan en Ferrari is aan een opmars bezig. Ze hebben in McLaren een belangrijke bondgenoot die Red Bull kan helpen verslaan. Ferrari won in Melbourne al met Sainz en na zijn thuiswinst zal Charles de motivatie hebben om het zo goed te blijven doen."

OOK INTERESSANT: Waché gaat in op tijdperk na Newey: "We kijken vooruit"

'Red Bull zonder Newey is als een orkest zonder dirigent'

Alesi laat zich ook nog even uit over Red Bull, dat het dit jaar lastiger heeft dan in 2022 en 2023 het geval was. Volgens Alesi gaat Red Bull het niet alleen dit jaar, maar de komende jaren lastig krijgen zonder de vertrekkende Newey. "Ik verwacht dat Red Bull zonder Adrian Newey te vergelijken is met het orkest van La Scala zonder dirigent. Daar hoef ik verder niets aan toe te voegen." Newey vertrekt aan het eind van dit jaar definitief en is vanaf 2025 beschikbaar voor alle teams. Onder meer Ferrari, Aston Martin, Mercedes en Williams worden genoemd als toekomstige werkgevers van Newey.

Gerelateerd