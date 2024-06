Alpine maakte maandag bekend dat Esteban Ocon na dit seizoen vertrekt bij het Franse team. Aangezien dit nieuws een dag kwam nadat Red Bull Racing met een aankondigingskanaal in het nieuws was gekomen, besloot de regerend wereldkampioen bij de constructeurs op ludieke wijze te reageren op het nieuws rondom Ocon.

Alpine begon deze week met het nieuws dat het team na het incident met Pierre Gasly in Monaco heeft besloten na dit seizoen afscheid te nemen van Ocon. Hierdoor moet Alpine in ieder geval op zoek naar één coureur, maar dit kan nog altijd twee worden. Ook Pierre Gasly heeft een aflopend contract en is nog niet zeker van zijn toekomst bij het Franse team. Toch lijkt de kans klein te zijn dat ze allebei de coureurs laten gaan. Namen als Jack Doohan en Mick Schumacher, die al onderdeel zijn van Alpine, worden onder meer genoemd als opvolger van Ocon.

Red Bull reageert ludiek op nieuws rondom Ocon

Het nieuws rondom het vertrek van Ocon kwam een dag na het nieuws dat Red Bull een aankondigingskanaal op Instagram had aangemaakt, waarmee het duidelijk aangaf dat er een aankondiging aan zit te komen. Er werd al snel een connectie gelegd tussen Red Bull en Ocon, iets waar Red Bull op ludieke wijze op heeft gereageerd op Threads. Met een knipoog naar Alpine en Oscar Piastri. Bij Red Bull wordt nog steeds Sergio Pérez als favoriet gezien om volgend jaar weer teamgenoot van Max Verstappen te zijn. Ocon kan in ieder geval van de lijst af.

