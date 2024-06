Angela Cullen is na haar jarenlange samenwerking met Lewis Hamilton alweer meer dan een jaar verdwenen uit de Formule 1. De Nieuw-Zeelandse heeft een nieuwe samenwerking in de IndyCar en Marcus Armstrong, haar nieuwe protegé, vertelt over de samenwerking.

Hamilton en Cullen leken sinds ze zeven jaar voor het scheiden van elkaar de samenwerking met elkaar aangingen onafscheidelijk van elkaar. De Nieuw-Zeelandse werd destijds aangewezen als de fysiotherapeute van Hamilton, maar bekleedde uiteindelijk een veel belangrijkere rol dan dat. Ook op mentaal gebied speelde zij tijdens de samenwerking met de Brit een belangrijke rol voor de man uit Stevenage. Tijdens Grand Prix-weekenden was de blondine amper weg te denken aan de zijde van Hamilton en tijdens de televisie-uitzendingen zagen we haar dan ook bijna altijd naast de zevenvoudig wereldkampioen.

Dezelfde golflengte

Toch kwam er een einde aan de samenwerking tijdens het weekend in Djedda 2023. Lange tijd zagen we Cullen niet terug in de motorsport. Na een lange stilte en enkele cryptische Instagram-berichten, zagen we de populaire Cullen begin dit seizoen ineens in de IndyCar verschijnen. Het blijkt dat ze daar een samenwerking is aangegaan met Armstrong, een 23-jarige coureur uit Nieuw-Zeeland. Tevens natuurlijk het land van herkomst van Cullen zelf. "Ze is extreem gepassioneerd over de sport. Toen we toevallig met elkaar in gesprek kwamen, hadden we meteen een goede klik en zaten we op dezelfde golflengte", vertelt Armstrong in gesprek met Associated Press.

Meer dan een fysio

De woorden van Armstrong sluiten redelijk goed aan op de manier hoe Hamilton de blondine in het verleden altijd beschreef: ze is meer dan gewoon een fysiotherapeute: "Ik snap nu eigenlijk niet eens hoe het mij gelukt is om races zonder haar door te komen. Ze helpt mij om alle afleiding te elimineren, want er zijn zoveel afleidingen in deze sport. Ons hele doel is gebaseerd op prestaties. Als iets geen prestaties oplevert, gaan we het niet doen. Ze is een leidraad wat betreft dagelijkse dingen. Ze is niet per se alleen een fysio. Ze is veel meer dan dat. Als dingen geen betere rondetijden opleveren, gaan we het niet doen. Zo simpel is het."

