Volgens Martin Brundle kunnen de concurrenten van Red Bull Racing hun borst natmaken. De Brit heeft tijdens de testdagen een enorm ontspannen, maar vooral sterk Red Bull gezien. Het team uit Milton Keynes heeft dit jaar een beperking op de ontwikkelingstijd, maar ondanks die handicap verwacht Brundle dat het team weer de boventoon gaat voeren in 2023.

Aankomend weekend wordt het tweede seizoen met de nieuwe generatie Formule 1-auto's afgetrapt. Het 2023-seizoen staat in het teken van de evolutie van de bolides en de verwachting is dat het veld dichter bij elkaar zal gaan liggen. Red Bull Racing kan als kampioen van 2022 rekenen op de minste ontwikkelingstijd en daar bovenop komt dan nog de straf voor het schenden van de budgetcap. Brundle gaat bij Sky Sports F1 in op het seizoen van de Oostenrijkers.

Red Bull Racing in 2023

"Het ziet er goed voor ze uit. Ze hebben natuurlijk de straf, waardoor ze enigszins beperkt zijn op het gebied van de aerodynamica, laten we het zo noemen. Maar als ze op komen dagen met een goede auto en ze moeten het hier en daar wat tweaken door het jaar heen, dan zullen ze er absoluut goed voor staan en zal de straf weinig impact op ze hebben", zo opent de voormalig Formule 1-coureur. De testdagen zijn inmiddels achter de rug en de RB19 zag er betrouwbaar uit. Ook de algemene tendens lijkt te wijzen naar een dominante Red Bull in 2023, maar de krachtsverhouding zal pas echt te zien zijn tijdens het eerste raceweekend.

Verstappen in bloedvorm

Niet alleen met de wagen zou het goed zitten bij Red Bull, ook tussen de oren is er een soort ontspanning bijgekomen, zo ziet Brundle. "Red Bull staat nu in de eerste garage, als de kampioen. Ze voelen zich goed en de auto was zeer betrouwbaar", zo erkent de 63-jarige Brit. Maar niet alleen de auto zag er goed uit, Max Verstappen groeit ook nog steeds. "Verstappen krijgt ook nog eens meer ervaring, is meer ontspannen, iets relaxter en hij heeft het aardig voor elkaar en hij heeft zoveel talent. Tel daarbij al het werk van Adrian Newey op en het team van Red Bull en dan zie je dat de concurrentie van goede huizen moet komen", aldus Brundle.