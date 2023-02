Brian Van Hinthum

Maandag 27 februari 2023 16:13

De Grand Prix van Spanje gaat het komende seizoen een aanzienlijke aanpassing zien, daar de laatste chicane van het Circuit de Barcelona-Catalunya vanaf komende race verdwijnt. Martin Brundle reageert voor het eerst op de verandering en hij verwacht dat het heel snel gaat worden voor de coureurs.

De laatste bocht van het circuit werd vaak van kritiek voorzien. Het gaat daarbij om de chicane die vanaf 2007 wordt gebruikt. Na 2006 werd de laatste sector aangepast en langzamer gemaakt om inhalen makkelijker te maken. In 2004 werd La Caixa, de tiende bocht, al krapper gemaakt om een langere remzone te creëren. Dat leverde echter niet de gewenste resultaten op en dus ging deze bocht weer naar de oude, snellere lay-out sinds vorig jaar. Al langere tijd zongen de geruchten over het verwijderen van de bekritiseerde chicane en dat is nu dus werkelijkheid geworden.

Snel

Met de aanpassing aan het circuit moet een rondje Circuit de Barcelona-Catalunya een stuk sneller worden. Het is voor het eerst sinds 2007 dat we weer naar de oude lay-out van het circuit gaan en vanzelfsprekend zijn de auto's anno 2023 een stuk sneller zijn. Sky Sports-analist Brundle reageert voor het eerst op de aanpassingen en hij is duidelijk in zijn bewoording: "Dat gaat snel zijn", schrijft hij op Twitter. "Voordat er stuurbekrachtiging was, was het een hele grote uitdaging om fysiek in de Formule 1-auto te blijven hangen in die dubbele bocht naar rechts", besluit hij.

That’ll be fast 😳 Before power steering it was challenging to physically hang onto an F1 car in that double right hander combo. https://t.co/KE7Mj4ewPh — Martin Brundle (@MBrundleF1) February 27, 2023