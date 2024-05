Max Verstappen en George Russell vonden de F1 Grand Prix van Monaco ongelooflijk saai. Na de race bedachten ze grappige manieren waarop de wedstrijd in de toekomst leuker gemaakt kan worden.

Charles Leclerc ving de race op het stratencircuit in Monte Carlo aan vanaf pole position voor Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Pierre Gasly. Precies in deze volgorde kwam de top tien ook over de finish. Door de rode vlag na de zware crash in Beau Rivage konden er gratis bandenwissels gedaan worden en dus waren pitstops niet nodig. Er vonden wel inhaalacties plaats, maar alleen voor de posities buiten de punten. De neutralisatie verpestte de strategie van Verstappen. "Het betekende dat we veel moesten sparen, dus we hebben gewoon geprobeerd George te volgen. De snelheid zat er totaal niet in, omdat we de banden moesten managen. Dan is het natuurlijk heel saai. We gaan letterlijk maar half op het gas op de rechte stukken en een versnelling hoger dan dat je normaal gesproken zou doen. We waren vier seconden per ronde langzamer. Dat is niet racen," vertelde de Red Bull-coureur tegenover onder andere GPFans.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: VCARB verliest potje boter-kaas-en-eieren van Red Bull en geeft Stroll de schuld

Tanken, dutje of plaspauze

De kampioenschapsleider verscheen vervolgens voor de camera van Viaplay waar hij samen met Russell lachend de wedstrijd besprak. "Ik denk dat George en ik nu even een rondje gaan rennen. We hebben namelijk totaal geen workout gehad. Mijn hemel, dat was ongelooflijk saai". Russell reageerde: "Mijn achterbanden begonnen er een beetje aan te gaan door het pushen". De Mercedes-coureur was een van de weinigen die wel een pitstop maakte na de rode vlag, maar moest daarna weer langzaam rijden om de banden te sparen. "Ik was bang dat we de grip in de banden zouden kwijtraken doordat we zo langzaam gingen," vervolgde Russell. Verstappen zei: "Je kan hier toch niet inhalen". Russell vindt dat er iets moet veranderen voor de zondag in Monaco. "Verplichte pitstops", stelt hij voor. Verstappen antwoordde lachend: "Vijf ofzo". Russell stelde ook nog pitstops voor benzine tanken voor, maar de Nederlander gooide het over een hele andere boeg: "Of een verplicht dutje". Een verplichte plaspauze werd ook nog geopperd. "Ik moest naar de wc, dat was niet best, maar ik ben gewoon gegaan", gaf Verstappen toe.

Gerelateerd