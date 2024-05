Een rampscenario dreigt voor Haas. Na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco is volgens de FIA gebleken dat de auto van zowel Nico Hülkenberg als Kevin Magnussen niet goed afgesteld zouden zijn.

Voor zowel Magnussen als Hülkenberg eindigde de kwalificatie in Q2. Hülkenberg kwalificeerde zich als twaalfde, Magnussen als vijftiende. Tijdens de vrije trainingen zat Haas er met allebei de auto's een stuk beter bij, maar dit resulteerde tijdens de kwalificatie niet in een plek in Q3. Het Amerikaanse team vecht dit seizoen met Visa Cash App RB om de zesde plaats bij de constructeurs, maar in dit gevecht kan Haas in Monaco wel eens een flinke klap te verwerken krijgen.

FIA ziet auto's Haas niet goed afgesteld zijn

De vraag is namelijk of hun kwalificatie geldig is. De FIA heeft namelijk naar buiten gebracht dat allebei de auto's niet volgens de regels afgesteld zouden zijn, iets wat na controles na de kwalificatie bleek. Het gaat om de DRS-openingen bij de achtervleugel van allebei de auto's. "De bovenste posities van de verstelbare achtervleugelelementen werden gecontroleerd op de auto's van nummer 20 en 27. Het buitenste gebied van de verstelbare elementen aan de linker- en rechterzijde overschreed bij beide auto's de maximaal toegestane 85 mm." Normaal gesproken staat hier een diskwalificatie op als straf, want Lewis Hamilton overkwam hetzelfde tijdens kwalificatie voor de sprintrace van Brazilië in 2021. Ook hij werd toen uit de uitslag gehaald en begon achteraan. De situatie ligt nu in ieder geval bij de stewards.

De twee auto's van Haas zijn niet volgens de regels afgesteld, iets wat nu bij de stewards is neergelegd. Normaal gesproken levert dit een diskwalificatie op, maar voor nu is daar nog geen duidelijkheid over.#Haas #MonacoGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/y2YGV27tYP — GPFans NL (@GPFansNL) May 25, 2024

