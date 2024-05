Het proces om Andretti Global in de Formule 1 te krijgen is al jaren aan de gang. Formula One Management (FOM) en Liberty Media hebben namens de huidige teams Andretti de deur gewezen, maar er is een fabrikant die nu haar steun uitspreekt voor de Amerikaanse renstal en dat is Ford, de nieuwe motorleverancier van Red Bull Racing.

Andretti kreeg in oktober 2023 groen licht van de FIA om hun intrede te maken in de koningsklasse. De internationale autosportbond zou graag het startveld naar 22 auto's willen uitbreiden, zeker omdat Andretti vanaf 2028 General Motors (GM), in de vorm van Cadillac, meebrengt als motorfabrikant. Liberty Media en FOM, de commerciële kant van het wereldkampioenschap, hebben Andretti echter afgewezen, aangezien de tien huidige teams hun prijzengeld niet met een elfde partij lijken te willen delen. 1978-wereldkampioen Mario Andretti is namens zijn zoon Michael, en tevens teameigenaar en IndyCar-kampioen, naar de United States House Committee on the Judiciary gestapt en Amerikaanse politici zijn nu een onderzoek gestart en eisen antwoorden. Tijdens een meeting in Miami vertelde Liberty Media-CEO Greg Maffei tegen Mario dat "ik er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat Michael nooit in de Formule 1 komt".

Racen op het tegen andere fabrikanten op te nemen

Steun van een van de tien huidige teams heeft Andretti niet gekregen, al is de ene renstal er wat minder op tegen dan de ander. Ford is de eerste grote partij die zich erover uitspreekt juist voorstander te zijn van de intrede van GM en Andretti. "We racen om het op te nemen tegen andere fabrikanten, en daar zijn er al veel van in de Formule 1, maar we zouden graag General Motors in de sport verwelkomen," vertelde Ford Performance-directeur Mark Rushbrook tegenover de Associated Press. "Ze zijn ertoe in staat om als power unit-leverancier toe te treden, onafhankelijk van een specifiek team. Ze zouden een samenwerking kunnen aangaan met een van de huidige tien teams. Dus wij verwelkomen hen, zeker weten. En datzelfde geldt voor Andretti. We hebben absoluut niet iets tegen Andretti."

Plannen gaan door

GM-president Mark Reuss reageerde op de positieve woorden van Ford op social media en schreef: "Dank je wel, Mark Rushbrook - en wij zouden Ford in IndyCar verwelkomen om ook de open wheel-racerij in Amerika groter te maken." Momenteel maken alleen Chevrolet en Honda de dienst uit in de IndyCar Series.

Andretti blijft ondanks de tegenslagen doorgaan met plannen om vanaf 2026 te debuteren. Ze hadden maanden geleden al een auto ontworpen en in de windtunnel gezet, en nu hebben ze ook een fabriek geopend in Silverstone en zullen ze naar verluidt zo'n 1100 personeelsleden in dienst nemen. Pat Symonds heeft de rol van technisch directeur bij de Formule 1 verlaten in ruil voor de positie van Executive Engineering Consultant bij Andretti Global.

